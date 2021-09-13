Войти
Lenta.ru

В США назвали преимущества российского Су-75

86
0
0
Источник изображения: Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Преимущества нового легкого тактического самолета Су-75 Checkmate — в оснащении и конкурентоспособной стоимости. Благодаря им российский истребитель может обойти зарубежных производителей, заявил обозреватель из США Марк Эпископос в статье для The National Interest.

Журналист назвал и другие преимущества истребителя пятого поколения: например, он может развивать скорость до 1900 километров в час, а его боевой радиус составляет три тысячи километров. Кроме того, Су-75 Checkmate оснащен двигателем «второго этапа» и современной стеклянной кабиной.

Российский истребитель может посоперничать с зарубежными и в грузоподъемности: у Су-75 она превышает семь тонн и позволяет переносить универсальное вооружение, куда входят ракеты средней и малой дальности РВВ-МД и РВВ-СД, ракеты класса «воздух-земля» из семейства «Гром», большое количество управляемых и неуправляемых бомб.

Российский истребитель пятого поколения Су-75 будет создан без привлечения иностранных инвестиций, рассказал глава Минпромторга Денис Мантуров в начале сентября. По его словам, уже сверстан бюджет с участием программ Минпромторга и внебюджетных средств «Ростеха» и Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК). Иностранное участие в создании легкого тактического самолета (ЛТС), известного как Checkmate («Шах и мат») и Су-75, не исключается.


Виктория Кондратьева

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Продукция
Checkmate
Компании
Минпромторг РФ
ОАК
Персоны
Мантуров Денис
Проекты
Истребитель 5 поколения
Похожие новости
10.09.2021
В США сравнили Су-75 с китайским J-10C
30.07.2021
Новый российский истребитель ЛТС будет собираться на Комсомольском-на-Амуре авиационном заводе
29.07.2021
Новый истребитель Checkmate будут собирать на Дальнем Востоке
26.07.2021
Checkmate, МС-21, "Ансат", Ка-62, важные контракты и авиашоу. Чем удивил МАКС-2021
22.07.2021
В первый день работы МАКС-2021 состоялась презентация прототипа истребителя Checkmate компании "Сухой"
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 13.09 01:51
  • 2
wPolityce (Польша): ядерное оружие в Польше? Пора действовать
  • 13.09 01:02
  • 11
Служба безопасности Украины отрицает причастность к истории с задержанием в Белоруссии 33 россиян из ЧВК "Вагнера"
  • 13.09 00:39
  • 22
Ветеран КГБ Кобяков: сводки для Горбачева о "болевых точках" СССР утекали иностранным агентам
  • 12.09 23:06
  • 17
Sina (Китай): заморский эксклав наконец-то «расцвел»! Россия вонзает нож в самое сердце НАТО
  • 12.09 20:32
  • 50
Ил-112В впервые совершил перелет в Жуковский
  • 12.09 17:02
  • 3
Американцы испытали концепцию беспилотного ведомого для истребителей
  • 12.09 16:48
  • 1
В США сравнили Су-75 с китайским J-10C
  • 12.09 13:54
  • 269
Шойгу счел необходимым построить в России еще несколько крупных городов
  • 12.09 11:09
  • 0
Администрации Байдена настало время пересмотреть свой подход к противоракетной обороне
  • 12.09 10:30
  • 0
Бряцают исключительностью: в США рассказали, кто главный в НАТО
  • 12.09 09:00
  • 16629
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 11.09 13:56
  • 23
Зенитный комплекс "Тор" научили бороться с ордой дронов-камикадзе
  • 11.09 11:14
  • 2
«США опередили нас навсегда. Мы даже не понимаем, что они делают»
  • 11.09 10:33
  • 1
Центр "Авангард" предоставит своим воспитанникам льготы в учебных программах ДОСААФ России
  • 10.09 20:42
  • 2269
Как насчёт юмористического раздела?