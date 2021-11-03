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РИА Новости

В Госдуму внесли проект, по которому Корабельный устав ВМФ утверждается указом президента

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Здание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ.
Источник изображения: © РИА Новости / Алексей Майшев

МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Правительство внесло в Госдуму законопроект, по которому Корабельный устав Военно-морского флота (ВМФ) России будет утверждаться указом президента РФ, следует из электронной базы данных нижней палаты парламента.

"Корабли Военно-морского флота уже в мирное время, постоянно взаимодействуя с иностранными кораблями и иностранными властями (в том числе с вероятным противником) в Мировом океане, обеспечивают военную безопасность Российской Федерации с морских и океанских направлений. Поэтому Корабельному уставу тем более требуется утверждение его указом президента РФ", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Отмечается, что "действия командиров кораблей (командиров соединений кораблей) сопряжены с потенциальной возможностью возникновения международных конфликтов в мирное время, а это уровень регулирования президента Российской Федерации и МИДа России".

"Корабельный устав будет являться отдельным специальным нормативным правовым актом, в том числе по отношению к общевоинским уставам", - пояснили в кабмине.

Авторы инициативы напоминают, что в 2007 году общевоинские уставы Вооруженных сил Российской Федерации стали утверждаться указом главы государства, в то время как устав для военных кораблей, наоборот, потерял свой статус и "стал практически подзаконным актом", в результате чего "начал "выпадать" из правового поля РФ".

"Подтверждением изложенного могут послужить различного рода инспекции или разборы происшествий с кораблями, когда доводы командира корабля (соединения кораблей) - "Я действовал в соответствии с Корабельным уставом" - зачастую не принимаются, основываясь на том, что есть документ высшей юридической силы", - отмечается в пояснительной записке.

В соответствии с законопроектом, изменения будут внесены, в частности, в положения федеральных законов "О статусе военнослужащих" и "О воинской обязанности и военной службе".

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