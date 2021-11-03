Корабли ВМФ России в Охотском море уничтожили артиллерийским огнём надводные и наземные объекты "противника"

Москва. 2 ноября. ИНТЕРФАКС - Экипажи больших десантных кораблей (БДК) "Николай Вилков" и "Адмирал Невельской" выполнили артиллерийские стрельбы по морским и береговым целям условного противника на учениях в акватории Охотского моря, сообщил Тихоокеанский флот (ТОФ).

"Артиллерийские расчёты уничтожили береговую цель, имитирующую командный пункт условного противника, а также выполнили учебную задачу по уничтожению плавающих морских мин. Также комендоры БДК успешно провели артиллерийскую стрельбу по морскому буксируемому щиту", - сказано в сообщении ТОФ, распространённом во вторник.

После проведения стрельб экипажи кораблей продолжили выполнять поставленные задачи в море, информирует флот.