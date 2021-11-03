Директор ФСВТС Шугаев: Россия может поставить ракетные системы С-500 Китаю и Индии

МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Россия может поставить новейшие зенитные ракетные системы С-500 Китаю и Индии, заявил в интервью РБК директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Дмитрий Шугаев.

Президент Владимир Путин сообщил 1 ноября о планах поставить в армию первый серийный образец С-500.

"Когда эта система будет поставлена в Вооруженные силы в необходимом объеме, станет в том числе возможным ее поставка на экспорт. Мы рассматриваем Индию, равно как и Китай, и все те государства, с кем у нас давние, партнерские и прогнозируемые взаимоотношения, в качестве будущих обладателей этой новейшей системы", — сказал Шугаев.

Он добавил, что ФСВТС намерена "рассматривать потенциальные заявки индивидуально в каждом конкретном случае".

С-500 "Прометей" (ОКР "Триумфатор-М") относится к новому поколению ЗРС "земля-воздух". Она представляет собой универсальный комплекс дальнего действия и высотного перехвата с повышенным потенциалом противоракетной обороны. Радиус поражения этой системы составляет около 600 километров.