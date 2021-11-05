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РИА Новости

ЗРК С-500 "Прометей" из РФ в Индию: почему завидуют этой сделке?

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Новейшая ЗРС С-500 провела испытательные стрельбы на полигоне "Капустин Яр"
Новейшая ЗРС С-500 провела испытательные стрельбы на полигоне "Капустин Яр".
Источник изображения: © Пресс-служба Минобороны РФ

"Рабочее" заявление из России относительно возможных поставок военных систем вырвано из контекста. Кое-кому на Западе хочется передернуть факты. О внятной реакции судить не приходится, когда новости ОПК интерпретируют таблоиды. Тем более культовые, британские.

Запад бурлит, взволнован и взбудоражен. Неоднозначную реакцию там вызвало заявление главы директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрия Шугаева. В контексте развития новых систем вооружения он допустил возможность поставок российских ЗРС нового поколения С-500 в адрес Китая и Индии.

Дословно. Шугаев сообщил, когда система С-500 будет поставлена в вооруженные силы в необходимом объеме, станет возможной, в том числе, ее экспорт. Глава ведомства добавил, что Россия рассматривает "Индию, равно как и Китай, и все те государства, с кем у нас давние, партнерские и прогнозируемые взаимоотношения, в качестве будущих обладателей этой новейшей системы".

Но прочтение, как в театре, может быть совершенно различным. Есть фактура, заявления и планы, к каковым относится намерение России в перспективе поставлять комплексы Индии, Китаю и не только. Но интерпретация прямой речи подчас бывает очень вычурной, если не сказать больше.

Так, британская газета Daily Express объяснила намерение Москвы сотрудничать со своими давними партнерами "страхом войны" с Америкой.

Но читатели издания напомнили, что в эпоху глобального рынка продажей оружия занимаются все государства с развитой военной промышленностью. В подтверждение – несколько мнений интернет-пользователей.

Boundrygate: "Это просто торговля оружием, я бы не назвал это страхом войны, все правительства делают это".

HRMY: "Это просто фантастика – обожаю, когда Путин всыпает этому "пробужденному Западу" (включая Байдена и противников Brexit) – теперь им надо как-то защищать нашу свободу, вот и посмотрим, как вы справитесь со своим разнообразием, равенством и пробужденностью".

Caribidus: "Россия вполне может продать свои ракеты Китаю и Индии. Все в мире страны это делают. Между прочим, я считаю, что это не так опасно, как мы думаем".

Хорошо, когда читатель думающий. Он не ведется на откровенное передергивание фактов, чем занимается Daily Express. И не забудем, что это широко известный за пределами Туманного Альбиона таблоид. А подобные издания, как правило, специализируются на светской хронике.

В штате таблоидов, известно, блестящие папарацци и пронырливые фотографы, исправно "продающие" бумажные тиражи и кликабельность публикаций на сайте. Что они, позвольте, могут знать о военном искусстве, тактике ведения боя или новых образцах вооружения?

Справедливости ради, когда дело заходит до публикаций в сферах, представляющих стратегический интерес, обычно доверяют не мнению сотрудников бульварных газеток, а отраслевых профессионалов.

Но за рекламу российского оружия все-таки спасибо. Только вдумайтесь: теперь об этом пишут даже британские таблоиды. Неужели королевский дворец перестал выдавать на-гора волнующие новости? Или местный ОПК не генерирует достойных поводов? И то и другое в равной степени очень даже возможно.

Автор Кирилл Гришин, радио Sputnik

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  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Индия
Китай
Россия
США
Продукция
С-500
Компании
ФСВТС РФ
Персоны
Путин Владимир
Шугаев Дмитрий
Проекты
ИТ
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