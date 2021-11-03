Военный эксперт: США уже ищут "метод запрета" на поставки Россией С-500

Первыми покупателями российской ЗРС нового поколения С-500 могут стать Индия и Китай, заявил глава ФСВТС Дмитрий Шугаев. В эфире радио Sputnik военный эксперт Алексей Леонков поделился мнением о возможных сроках поставок, а также спрогнозировал реакцию Запада.
Россия рассматривает Индию и Китай как первых потенциальных покупателей новейших зенитных ракетных систем С-500, сообщил директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрий Шугаев.
"Когда эта система будет поставлена в Вооруженные силы в необходимом объеме, станет в том числе возможной ее поставка на экспорт. Мы рассматриваем Индию, равно как и Китай и все те государства, с кем у нас давние партнерские и прогнозируемые взаимоотношения, в качестве будущих обладателей этой новейшей системы", – сказал Шугаев в интервью РБК.
Он не стал уточнять сроки поставок, отметив, что ФСВТС будет рассматривать заявки индивидуально.
Шугаев также напомнил, что Индия является нашим давним стратегическим партнером, с которым уже заключен контракт на поставки С-400, страна получит первый дивизион этой системы до конца года.
Накануне президент РФ Владимир Путин заявил, что российская армия в скором времени получит первый серийный образец С-500.
С-500 "Прометей" – универсальный комплекс дальнего действия и высотного перехвата с повышенным потенциалом противоракетной обороны. Он способен обнаружить и одновременно поразить до десяти баллистических сверхзвуковых целей, в том числе блоков гиперзвуковых ракет.
В эфире радио Sputnik военный эксперт Алексей Леонков рассказал, когда, по его мнению, можно будет говорить о поставках С-500 за рубеж.
Он также поделился мнением о том, какой может быть реакция Запада на эти поставки.