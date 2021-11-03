Военный эксперт: США уже ищут "метод запрета" на поставки Россией С-500

Первыми покупателями российской ЗРС нового поколения С-500 могут стать Индия и Китай, заявил глава ФСВТС Дмитрий Шугаев. В эфире радио Sputnik военный эксперт Алексей Леонков поделился мнением о возможных сроках поставок, а также спрогнозировал реакцию Запада.

Россия рассматривает Индию и Китай как первых потенциальных покупателей новейших зенитных ракетных систем С-500, сообщил директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрий Шугаев.

"Когда эта система будет поставлена в Вооруженные силы в необходимом объеме, станет в том числе возможной ее поставка на экспорт. Мы рассматриваем Индию, равно как и Китай и все те государства, с кем у нас давние партнерские и прогнозируемые взаимоотношения, в качестве будущих обладателей этой новейшей системы", – сказал Шугаев в интервью РБК.

Он не стал уточнять сроки поставок, отметив, что ФСВТС будет рассматривать заявки индивидуально.

Шугаев также напомнил, что Индия является нашим давним стратегическим партнером, с которым уже заключен контракт на поставки С-400, страна получит первый дивизион этой системы до конца года.

Накануне президент РФ Владимир Путин заявил, что российская армия в скором времени получит первый серийный образец С-500.

С-500 "Прометей" – универсальный комплекс дальнего действия и высотного перехвата с повышенным потенциалом противоракетной обороны. Он способен обнаружить и одновременно поразить до десяти баллистических сверхзвуковых целей, в том числе блоков гиперзвуковых ракет.

В эфире радио Sputnik военный эксперт Алексей Леонков рассказал, когда, по его мнению, можно будет говорить о поставках С-500 за рубеж.

"Данная система пойдет в экспортном варианте только после того, как министерство обороны РФ закупит его необходимое количество для дальнейшего строительства нашей воздушно-космической обороны. Это произойдет где-то через пять лет, то есть когда будут осуществлены все поставки, системы будут установлены по периметру наших границ и, таким образом, будут защищать наше воздушное пространство на всех направлениях. После этого Минобороны может одобрить экспортный вариант данной системы", – сказал Алексей Леонков.

Он также поделился мнением о том, какой может быть реакция Запада на эти поставки.

"Такая реакция уже фактически последовала: американцы опять ищут способ некого запрета, который бы коснулся стран, покупающих российское вооружение и военную технику. Такой запрет будет персонифицирован: будет перечислено, какие комплексы вооружения не рекомендуется закупать. А также будут перечислены санкционные меры против тех, кто ослушается. Но, как показывает практика, некоторым государствам наплевать на такого рода запреты. В списке таких государств как раз находятся Индия и Китай. Понятное дело, что эти страны американцы пытаются как-то "окучивать". Против Китая идет конфронтация, а против Индии идет тактика кнута и пряника", – отметил военный эксперт.