Войти
ТАСС

Глава ФСВТС считает, что брошенное США оружие в Афганистане может попасть на черный рынок

566
0
0
Брошенный американский автомобиль на улице в Кабуле
Брошенный американский автомобиль на улице в Кабуле.
Источник изображения: © REUTERS, Stringer

Дмитрий Шугаев отметил, что оружие также могло попасть в руки террористов

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Брошенное в Афганистане американское вооружение может попасть на нелегальный рынок и стать проблемой для всего мира, заявил глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) РФ Дмитрий Шугаев в интервью РБК, которое будет опубликовано во вторник.

"То, что американцы бросили на такую сумасшедшую сумму вооружения и военную технику - это стало огромной проблемой не только Афганистана теперь, а вообще для всего мира. В том числе потому, что на территории Афганистана действуют различного рода международные террористические организации и не исключено, что это оружие попадет и в их руки тоже, если уже не попало", - сказал Шугаев.

По его словам, "это вооружение может попасть и на нелегальный рынок".

"То есть, может оказаться в любой точке мира. Не исключено, что нас ждут очень неприятные сюрпризы. Тем более, что технику Соединенные Штаты там оставили весьма нешуточную", - подчеркнул глава ФСВТС.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что после ухода военнослужащих США из Афганистана в этой стране осталось современное вооружение на сумму более $85 млрд. Такую же цифру ранее назвал ряд СМИ со ссылкой на экс-президента США Дональда Трампа.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Афганистан
Казахстан
Россия
США
Компании
ФСВТС РФ
Персоны
Трамп Дональд
Шугаев Дмитрий
Похожие новости
11.10.2021
В ФСВТС назвали безосновательными домыслы о причастности России к копированию техники США
24.08.2020
Назло Америке: Россия поставит Турции второй полк С-400
19.11.2019
Глава ФСВТС назвал условие военного сотрудничества с Ираном
21.08.2018
Дмитрий Шугаев: Россия нашла способы привлечения новых партнеров по ВТС
22.04.2015
Все на экспорт
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 02.11 11:34
  • 4
«Нельзя аплодировать случившемуся с американской подлодкой»
  • 02.11 10:07
  • 6
Конкурента российского Су-75 из Южной Кореи впервые представили на выставке
  • 02.11 10:02
  • 1
Новое усиление группировки российских войск на границах с Украиной
  • 02.11 09:01
  • 7
США приступили к блокаде России
  • 02.11 07:46
  • 42
"Нам нечем их сбивать". Что происходит в Донбассе
  • 02.11 03:48
  • 50
Micron вбухает в расширение производства чипов $150 млрд
  • 02.11 02:51
  • 1
Путин потребовал более высокими темпами развивать отечественную морскую авиацию
  • 02.11 01:07
  • 1
Владимир Путин провел совещание с руководством Минобороны и предприятий ОПК
  • 01.11 21:44
  • 75
Китайский танк «Тип 99» против российского Т-90 и американского M-1 «Абрамс»: кто победит? (The National Interest, США)
  • 01.11 17:55
  • 1
SpaceX и НАСА ограничат использование туалета экипажем Crew Dragon после утечки
  • 01.11 16:36
  • 21
Китай, Россия и весь мир знают, что в США самая мощная армия - Байден
  • 01.11 12:45
  • 1
Двигатель РД-171МВ в 2021 году испытают в составе ступени ракеты
  • 01.11 12:07
  • 1
Случайно сбили: Су-30 мог упасть из-за другого самолета
  • 01.11 11:54
  • 0
США намерены перестроить систему предупреждения о ракетном нападении
  • 01.11 11:04
  • 0
Вашингтон способствует милитаризации Украины в целях эскалации конфликта в Донбассе