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Lenta.ru

В Китае заметили загадочный новый истребитель

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Источник изображения: Фото: Google.maps

Полученные в октябре с космических аппаратов компании Planet Labs снимки аэродрома корпорации Chengdu Aircraft Industry Group в городе Чэнду свидетельствуют о ведущихся в Китае работах над загадочным новым летательным аппаратом, выполненным по бесхвостовой аэродинамической схеме, пишет The Drive.

Издание замечает, что по своим размерам изделие сопоставимо с китайским истребителем четвертого поколения J-20, а по концепции — с проектами американских самолетов X-44A Multi-Axis No-Tail Aircraft (MANTA) и Next Generation Air Dominance (NGAD).

В публикации говорится, что новый летательный аппарат может быть истребителем или ведомым беспилотником.

Издание напоминает, что бесхвостовая аэродинамическая схема обеспечивает летательному аппарату большую дальность и скорость полета в ущерб маневренности.

В октябре редактор Aviation Week Стив Тримбл в Twitter показал концепцию палубного истребителя шестого поколения, разрабатываемого Военно-морскими силами (ВМС) США в рамках своей программы NGAD на замену действующему самолету F/A-18E/F Super Hornet.

В июне The Drive сообщило, что разрабатываемый в рамках программы NGAD для Военно-воздушных сил (ВВС) США истребитель шестого поколения получит дорогую «китайскую» и дешевую «российскую» версии. Согласно публикации, в первом случае речь идет о самолете большой дальности полета, предназначенном для действий в районе Тихого океана. Во втором — об истребителе меньшей дальности для Европы.


Иван Потапов

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Страны
Китай
Россия
США
Продукция
F-18
J-20
Super Hornet
Проекты
БПЛА
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