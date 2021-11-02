Путин предложил посмотреть на американский корабль в Черном море через бинокль или прицел

СОЧИ, 1 ноя — РИА Новости. Президент России Владимир Путин прокомментировал появление в акватории Черного моря американского военного корабля.

Флагманский командный корабль Mount Whitney направился в Черное море для проведения совместных операций с силами Североатлантического альянса, говорится в сообщении, размещенном в понедельник в Twitter Шестого флота американских Военно-морских сил.

Глава государства подчеркнул необходимость совершенствовать оборонные системы. По его словам, это вызвано разработкой ведущими государствами наступательных систем с высокими скоростными характеристиками. Еще одним поводом для подобного решения, по его словам, служит общая военно-политическая обстановка, включая активность сил НАТО у границ России.

"Вот и сейчас, как вы знаете, корабль США зашел в Черное море. Можем быстро посмотреть на него в бинокль, либо в прицел соответствующих систем обороны", — сказал Путин.

В конце прошлой недели американское и натовское командование объявило о начале операций в Средиземном и Черном морях. Целью называлось обеспечение безопасности и стабильности в регионе.

Кроме того, два дня назад в Черное море зашел американский эсминец "Портер", вооруженный крылатыми ракетами. Связана ли его отправка в регион с объявленной операцией, не уточнялось. За эсминцем следят силы и средства Черноморского флота.

Глава российского МИД Сергей Лавров отметил, что действия США не добавляют стабильности: американцы активно пытаются подталкивать черноморские страны, входящие в НАТО, к конфронтационной политике, а планы по созданию военно-морских баз альянса на побережье Румынии или Болгарии не отвечают интересам добрососедства в Черноморском регионе. Тем не менее Россия готова к любым угрозам, заявил Лавров, подчеркнув, что Москва всегда выступает за то, чтобы продвигать проекты сотрудничества, а не те, что основаны на конфронтации.