Глава МИД России Лавров об эсминце США в Черном море: РФ готова сама обеспечить безопасность в акватории

МОСКВА, 31 октября/ Радио Sputnik. Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал отправку США кораблей в Черное море для "обеспечения безопасности и стабильности", передает РИА Новости.

Накануне стало известно, что в названную акваторию зашел вооруженный крылатыми ракетами эсминец Porter, за которым начали следить подразделения Черноморского флота.

По словам главы внешнеполитического ведомства, появление кораблей под американским флагом "не добавляет ситуации стабильности".

"Мы готовы к любым угрозам. Для нас не существует каких-либо проблем надежно обеспечить безопасность российской территории и безопасность на Черном море, но мы всегда за то, чтобы продвигать проекты сотрудничества, а не проекты, которые основаны на конфронтации", – заявил Лавров на брифинге по итогам саммита G20 в Риме.

Дипломат также отметил, что планы НАТО по созданию военно-морских баз на черноморском побережье Румынии и Болгарии не отвечают интересам добрососедства в регионе.

Ранее радио Sputnik сообщило, что, по мнению российского МИД, НАТО стремится сделать Черное море ареной для новой конфронтации.

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