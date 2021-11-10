Войти
Известия.ru

Минобороны России назвало цель активности США в Черном море

212
0
0
Источник изображения: Фото: Global Look Press via ZUMA Press/Petty Officer 3rd Class Timothy

Действия США в Черном море связаны с изучением возможного театра военных действий при подготовке Украиной силового решения в Донбассе. Об этом во вторник, 9 ноября, сообщила пресс-служба Министерства обороны России.

В ведомстве добавили, что в настоящий момент Черноморский флот РФ выполняет комплекс мероприятий по контролю за действиями кораблей ВМС США. В министерстве напомнили, что с 30 октября на территории Черного моря находятся американские эсминцы.

«С учетом того что в учении, помимо американских ВМС, планируется задействование тактической, патрульной и стратегической авиации, а также контингентов вооруженных сил Болгарии, Грузии, Румынии, Турции и Украины. Налицо изучение предполагаемого театра военных действий в случае подготовки Киевом силового решения на юго-востоке», — указано в заявлении российского министерства.

Подобные действия, согласно мнению Минобороны РФ, являются дестабилизирующим фактором во всем Черноморском регионе.

30 октября штабы Шестого флота ВМС США и военно-морских ударных сил и сил поддержки НАТО начали операции в Черном и Средиземном морях. Американский ракетный эсминец типа «Арли Берк» USS Porter начал транзит в Черное море для взаимодействия с союзниками и партнерами по НАТО в регионе. 7 ноября Шестой флот Военно-морских сил США опубликовал фотографии своих кораблей в Черном море.


4 ноября силы и средства Черноморского флота России приступили к контролю за действиями флагманского корабля Военно-морских сил США USS Mount Whitney, зашедшего в акваторию Черного моря. По пути к месту назначения флагман остановился в Стамбуле, чтобы позже присоединиться к эсминцу ВМС США Porter.

7 ноября министр обороны России Сергей Шойгу в тот же день заявил, что заход в Черное море кораблей военно-морских сил США производится с целью проверки защиты Черноморского побережья и юга России. Он указал на то, что не только США пытаются подобным образом «проверить» Россию.

При этом член турецкой молодежной ассоциации ТГБ Мурат Катланч 9 ноября подчеркнул, что цель США заключается в том, чтобы сломать конвенцию Монтре. Это, по мнению ассоциации, позволит американской стороне в Черном море начать войну.

В тот же день глава МИД РФ Сергей Лавров заявил «Известиям», что Россия готова к любым провокациям со стороны НАТО. Он также выразил мнение, что военные учения альянса связаны со стремлением США и их союзников наращивать политику сдерживания РФ вопреки всем положениям основополагающего акта Россия–НАТО, который, по словам дипломата, был полностью нарушен в ключевой своей части.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Болгария
Грузия
Россия
Румыния
США
Турция
Украина
Продукция
Arleigh Burke
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Лавров Сергей
Шойгу Сергей
Проекты
NATO
Военные учения
ЧФ
Похожие новости
10.11.2021
Минобороны РФ назвало внеплановую военную активность США в Черном море дестабилизирующей
14.07.2021
Российские военные провели в Крыму учения с радиотехническими средствами на фоне маневров в Черном море кораблей и самолетов НАТО
09.07.2021
Бригадный генерал Валентин Цанков: в Черном море Россия и НАТО готовятся к войне (Dir.bg, Болгария)
02.02.2021
Контроль над эсминцем США: американцы запечатлели российский Су-24
10.01.2013
Чёрное море: что в январе продемонстрирует Россия
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 10.11 00:49
  • 3
Военные ЦВО используют опыт борьбы с беспилотниками, полученный в Сирии
  • 10.11 00:39
  • 2
Модернизированный легкий вертолет Ка-226Т совершил первый полет
  • 09.11 23:05
  • 48
Залп "Цирконов" запланирован на конец года
  • 09.11 22:05
  • 171
Болгария откажется от российского обслуживания МиГ-29
  • 09.11 19:43
  • 1
Путину доложили о работе над китайским вертолетом
  • 09.11 19:11
  • 66
Micron вбухает в расширение производства чипов $150 млрд
  • 09.11 17:50
  • 15
Конкурента российского Су-75 из Южной Кореи впервые представили на выставке
  • 09.11 17:45
  • 1
За горизонт событий: создать новый противоракетный экран РФ планируется к 2030-му
  • 09.11 16:52
  • 1
В США теперь пытаются раскачать ситуацию в Приднестровье
  • 09.11 16:46
  • 1
Полковник рассказал о «неприятном сюрпризе» для США от России
  • 09.11 16:16
  • 4
Беларусь рассчитывает в 2022 году получить эскадрилью вертолетов Ми-35П
  • 09.11 16:06
  • 1071
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 09.11 16:04
  • 7
Для строящегося корабля "Митрофан Москаленко" готовят инфраструктуру в Севастополе
  • 09.11 16:02
  • 1
"Вертолеты России" планируют до 2025 года произвести и поставить более тысячи вертолетов
  • 09.11 15:47
  • 6
Пашинян заявил, что Азербайджан предпринимает в Нагорном Карабахе дискредитирующие российских миротворцев действия