Мишустин утвердил правила ведения реестра результатов интеллектуальной деятельности, связанных с обеспечением обороны и безопасности

Москва. 30 октября. ИНТЕРФАКС - Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал постановление кабинета министров об утверждении правил ведения Реестра результатов интеллектуальной деятельности, непосредственно связанных с обеспечением обороны и безопасности. Текст постановления, которое вступит в силу с 1 января 2022 года опубликован в субботу на официальном портале правовой информации.

Правила устанавливают порядок ведения реестра результатов интеллектуальной деятельности, непосредственно связанных с обеспечением обороны и безопасности. Объектами учета в реестре являются секреты производства (ноу-хау), непосредственно связанные с обеспечением обороны и безопасности (секреты производства), полученные в рамках госпрограмм или при выполнении ГОЗ, осуществление которых обеспечивает Минобороны, а также являющиеся собственными разработками уполномоченного органа или подведомственных ему государственных учреждений.

Реестр ведет уполномоченный орган на электронном или электронном и бумажном носителях (по решению уполномоченного органа) с соблюдением требований законодательства РФ о защите государственной и иной охраняемой законом тайне и защите от недобросовестной конкуренции.

Сведения о секретах производства вносятся в реестр в течение 30 дней со дня принятия уполномоченным органом решения о правовой охране сведений в качестве секрета производства; уведомления уполномоченного органа подведомственным ему учреждением о принятии решения о правовой охране сведений в качестве секрета производства.

При внесении в реестр каждому секрету производства присваивается уникальный реестровый номер.

Реестр состоит из следующих разделов:

а) раздел I - наименование секрета производства, краткое описание и дата возникновения секрета производства;

б) раздел П - вид (категория) сведений, к которым относится секрет производства;

в) раздел III сведения об установлении в отношении секрета производства режима конфиденциальности информации;

г) раздел IV сведения об объекте техники, технологии, планируемом использовании секрета производства;

д) раздел V сведения об основаниях возникновения исключительного права на секрет производства (его правообладателе);

е) раздел VI - сведения об источнике финансирования;

ж) раздел VII - сведения о распоряжении исключительным правом на секрет производства или о прекращении его правовой охраны с указанием даты.

В случае выявления в реестре недостоверной информации о секрете производства соответствующая информация изменяется уполномоченным органом в течение 15 дней со дня выявления путем внесения изменений в соответствующий раздел.

Технические ошибки в сведениях, внесенных в реестр, исправляются уполномоченным органом в течение 15 дней со дня обнаружения.