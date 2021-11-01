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В США заявили о сокращении числа целей для уничтожения в России

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Источник изображения: Фото: National Nuclear Security Administration

США достигли значительного прогресса в повышении мощности и точности ядерного оружия, которое стало значительно более надежным и эффективным, чем когда-либо ранее, заявляет The Washington Post, ссылаясь на опрошенных экспертов.

Газета уверяет, что качественное повышение возможностей позволяет уделять большее внимание вопросам безопасности американского ядерного оружия, а не его количественным показателям. Издание отмечает, что теперь вместо наращивания или поддержания на текущем уровне числа ядерных боезарядов можно заняться его уменьшением.

По словам бывшего советника экс-президента США Барака Обамы по вопросам нераспространения оружия Джона Вольфстала, поддержка Пентагоном сокращения количества ядерных боеголовок частично является признанием того, что арсенал США становится более точным, а общее число целей, которые Америке необходимо было бы уничтожить в России в случае войны, сократилось.

В феврале 2020 года заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук (РАРАН) по информационной политике, доктор военных наук Константин Сивков заметил, что по дальности стрельбы и круговому вероятному отклонению российская баллистическая ракета морского базирования Р-30 «Булава-30», принятая на вооружение в 2018 году, и американская UGM-133A Trident II D5, принятая на вооружение в 1990 году, сопоставимы, чего нельзя сказать о забрасываемом весе, который у второй почти в 2,5 раза больше.

В июне 2019 года американский журнал The National Interest написал, что точности Р-30 «Булава-30», предназначенных для размещения на российских подводных лодках проекта 955 типа «Борей», недостаточно для применения оружия в рамках сценария «первого удара», предполагающего, в частности, уничтожение шахтных пусковых установок американских межконтинентальных баллистических ракет LGM-30 Minuteman.


Иван Потапов

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Страны
Россия
США
Продукция
Trident II
Булава-30
Персоны
Барак Обама
Проекты
2020-й год
955 Борей
Minuteman
Trident
Ядерный щит
ЯО
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