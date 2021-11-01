Перспективы международных усилий по восстановлению СВПД обсудили в Москве высокопоставленные дипломаты РФ и Ирана

Москва. 29 октября. ИНТЕРФАКС - Замглавы МИД РФ Сергей Рябков обсудил с заместителем министра иностранных дел Ирана Али Багери Кяни перспективы международных усилий по восстановлению СВПД, сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве.

"29 октября состоялись консультации заместителя министра иностранных дел РФ С.А.Рябкова с заместителем Министра иностранных дел Ирана по политическим вопросам А.Багери Кяни", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД РФ.

"Основное внимание было сосредоточено на перспективах многосторонних усилий по восстановлению устойчивой реализации совместного всеобъемлющего плана действий по урегулированию вокруг иранской ядерной программы (СВПД). Исходим из того, что работа в этом направлении должна быть продолжена", - отметили на Смоленской площади.

"Также в ходе консультаций был рассмотрен широкий круг вопросов международной повестки дня "и отдельные аспекты развития двусторонних отношений", добавили в МИД РФ.

Замглавы иранского МИД в четверг прибыл в Москву для переговоров. Багери является главным иранским переговорщиком по восстановлению Совместного всеобъемлющего плана действия по иранской ядерной программе.

В 2015 году Иран и страны "шестерки" - пять постоянных членов Совбеза ООН и Германия - заключили ядерное соглашение - совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по иранской ядерной сделке, согласно которому республика должна допускать на свои ядерные объекты инспекторов МАГАТЭ в обмен на пошаговое снятие санкций.

Бывший президент США Дональд Трамп в 2018 году в одностороннем порядке вышел из СВПД и возобновил действие антииранских санкций, что побудило Тегеран к постепенному отказу от соблюдения некоторых условий сделки.

С апреля по июнь этого года Иран и ряд мировых держав провели шесть раундов переговоров в Вене с целью восстановления СВПД. В настоящее время переговоры поставлены на паузу: иранские официальные лица заявляли, что Тегеран будет готов продолжить переговоры после инаугурации в начале августа нового президента Ирана Ибрахима Раиси и формирования нового правительства.