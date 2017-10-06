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Лавров: Москва надеется, что США сочтут востребованной сделку по иранскому атому

09.10.2017 ТАСС 161 0
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Сергей Лавров
Сергей Лавров.
Источник: © Александр Щербак/ТАСС

Глава МИД РФ выразил надежду на то, что решение американского президента будет взвешенным и исходящим из реалий сегодняшнего дня

АСТАНА, 6 октября. /ТАСС/. Москва рассчитывает, что Вашингтон сочтет востребованным Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по иранской ядерной программе. Об этом заявил в пятницу министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам переговоров с главой МИД Казахстана Кайратом Абдрахмановым.

Ранее газета The Washington Post сообщила о том, что президент США Дональд Трамп на следующей неделе объявит о том, как Вашингтон будет в дальнейшем выполнять это соглашение. По сведениям издания, американский лидер фактически намерен отказаться от этой сделки в ее нынешнем виде.

"Не люблю слухи комментировать, и мнение СМИ для меня очень уважаемое мнение, но, тем не менее, это пока гадания", - заявил Лавров в ответ на просьбу прокомментировать сообщения американской прессы. По его словам, в Москве слышат "сигналы из Белого дома относительно намерений президента Трампа принять окончательное решение о том, сохранять ли участие США в договоренности об урегулировании иранской ядерной программы".

"Мы считаем, что эта программа явилась по-настоящему одним из важнейших достижений международного сообщества, что ее реализация вносит реальный вклад в укрепление режима нераспространения ядерного оружия. Было бы очень важным ее в полном объеме и в полной мере сохранить, и участие США будет в этом смысле весьма и весьма значимым фактором", - подчеркнул министр.

"Надеемся, что те контакты, которые проходят сейчас между европейскими государствами, другими членами международного сообщества и Вашингтоном, в ходе которых затрагивается данная тема, не будут напрасными и окончательное решение, которое будет принимать президент США, будет взвешенным и будет исходить из реалий сегодняшнего дня. А они таковы, что эта программа весьма и весьма востребована", - обратил внимание глава МИД РФ.

Иран и "шестерка" (Россия, Великобритания, Китай, США, Франция и Германия) 14 июля 2015 года достигли соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома, приняв СВПД. Этот план предусматривает отмену санкций, наложенных на Иран в связи с его ядерной программой Советом Безопасности ООН, США и Евросоюзом. Взамен Тегеран обязался ограничить свою ядерную деятельность, поставив ее под международный контроль. Сделка вступила в стадию реализации в январе 2016 года.
06.10.2017
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принадлежат ТАСС
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