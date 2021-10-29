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В США рассказали о способе России убить миллиарды людей

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Источник изображения: Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости

Россия обладает ядерным оружием, способным убить миллиарды людей, рассказывает американское издание 19FortyFive.

В публикации утверждается, что в настоящее время Россия обладает крупнейшим и одним из самых амбициозных ядерных потенциалов в мире.

Отмечается, что суммарно США, Великобритания, Франция, Израиль, Россия, Китай, Индия, Пакистан и Северная Корея имеют примерно 13 500 боеголовок. «Но США и Россия являются бесспорными лидерами на арене ядерного оружия, имея соответственно около 5 800 и 6 400 ядерных боеголовок», — пишет издание.

В публикации говорится, что «ядерное оружие по-прежнему остается в центре военной стратегии Москвы», позволяя «Кремлю преследовать свои региональные цели и расширять сферу своего влияния без опасения того, что США или НАТО начнут полномасштабный конфликт».

Издание напоминает, что Россия обладает ядерной триадой, состоящей из наземной, морской и воздушной составляющих. В публикации отмечается, что, в частности, российские межконтинентальные баллистические ракеты могут нести до 1189 ядерных боеголовок, а российские атомные подводные лодки — около 624 ядерных боеголовок.

В октябре «Известия», ссылаясь на источники в Минобороны России, написали, что военно-морская база Вилючинск на Камчатке, которую в НАТО называют «Осиным гнездом», будет расширена и сделана практически неуязвимой для противника.

В том же месяце USNI News отметило, что ежегодные военные расходы США по индексу покупательной способности сравнимы с совместно взятыми тратами на оборону Китая и России.


Иван Потапов

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