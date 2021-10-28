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США сравнили по военным расходам с Россией и Китаем

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Источник изображения: Фото: Ints Kalnins / Reuters

Ежегодные военные расходы США по индексу покупательной способности сравнимы с совместно взятыми тратами на оборону Китая и России, пишет USNI News.

Отмечается, что заработная плата в Китае ниже, чем в США, вследствие чего первый получает гораздо больше рабочей силы, чем вторые. Отмечается, что Пекин широко использует технологии двойного назначения, расходы на которые зачастую учитываются как вложения в гражданский сектор. Также Китай покупает современное оружие у России.

Издание отмечает, что за последние 26 лет официальная доля расходов на оборону в Китае оставалась относительно неизменной на уровне 1,7 процента валового внутреннего продукта (ВВП) страны. В настоящее время официальный годовой оборонный бюджет Пекина составляет 252 миллиарда долларов, Вашингтона — 752,9 миллиарда долларов (3,7 процента ВВП).

Данные, имеющиеся в распоряжении USNI News, указывают, что официальные расходы на оборону, публикуемые странами, не измеряют их военную эффективность.

В октябре американский журнал Popular Mechanics отметил, что в Индо-Тихоокеанском регионе формируются два основных союзнических силовых блока, о чем свидетельствуют недавние военно-морские учения.

В том же месяце главный редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский рассказал РИА Новости, что покупка США за семь миллионов долларов последней модификации украинского танка «Оплота» объясняется интересом к разработкам бывших советских танкостроительных предприятий.


Иван Потапов

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  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Россия
США
Украина
Проекты
Военные учения
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