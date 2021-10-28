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В США увидели силу России в союзе с Китаем

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Источник изображения: Фото: WANA / Reuters

В Индо-Тихоокеанском регионе можно увидеть формирование двух основных союзнических силовых блоков, о чем свидетельствуют недавние военно-морские учения, пишет американский журнал Popular Mechanics.

Издание пишет, что в октябре США, Великобритания, Япония и Австралия приняли участие в учениях по морскому партнерству Maritime Partnership Exercise (MPX) 2021 в Бенгальском заливе. Со стороны США в них приняли участие, в частности, авианосец Carl Vinson, ракетный крейсер Lake Champlain и эсминец Stockdale. Со стороны Великобритании — авианосец Queen Elizabeth, эсминцы Defender и The Sullivans и фрегаты Kent и Richmond. Вклад Японии — корабли Kaga и Murasame. Австралии — фрегат Ballarat.

Журнал отмечает, что практически тогда же корабли России и Китая совершили совместный проход через пролив Цугару в северную часть Тихого океана. «Индо-Тихоокеанский регион объединяется в два силовых блока, как ясно показывают эти два параллельных упражнения. С одной стороны — военно-морские силы основных демократий мира, включая региональные. С другой стороны — авторитарные Россия и Китай», — заявили в публикации.

В октябре поврежденная в Южно-Китайском море атомная подлодка Connecticut типа Seawolf Военно-морских сил США попала на снимок космического аппарата компании Planet Labs.

В том же месяце «Известия», ссылаясь на источник в Минобороны, сообщили, что российские истребители Су-30СМ помешали стратегическим бомбардировщикам B-1B Lancer Военно-воздушных сил США в полном объеме отработать весь алгоритм действий, предполагающий нанесение учебных ударов по Крыму.


Иван Потапов

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Авианосец
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