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Россия помешала США отработать алгоритм удара по Крыму

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Источник изображения: Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Российские истребители Су-30СМ помешали стратегическим бомбардировщикам B-1B Lancer Военно-воздушных сил (ВВС) США в полном объеме отработать весь алгоритм действий, предполагающий нанесение учебных ударов по Крыму, сообщают «Известия», ссылаясь на источник в Минобороны.

«Они тестируют степень готовности России к ответным действиям. Это провокацией называется. А с военной точки зрения, цель таких полетов — посмотреть, какие российские системы будут задействованы», — считает бывший замминистра иностранных дел России Сергей Орджоникидзе.

В октябре украинское информационно-консалтинговое агентство Defense Express заявило, что стратегические бомбардировщики B-1B Lancer ВВС Соединенных Штатов в ходе недавней миссии в Черном море отрабатывали нанесение ударов по позициям Черноморского флота (ЧФ) России, расположенным в Крыму.

Согласно данным Минобороны России, в том же месяце в небе у российских границ американские В-1В Lancer сопровождались истребителями Су-30.


Иван Потапов

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Страны
Россия
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Украина
Продукция
В-1В Lancer
Су-30
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Минoбороны РФ
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Военные учения
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