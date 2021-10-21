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На Украине заявили об отработке американскими B-1B удара по Крыму

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Источник изображения: Фото: U.S. Air Force / Tech. Sgt. Emerson Nunez / Reuters

Бомбардировщики B-1B Lancer Военно-воздушных сил (ВВС) США в ходе недавней миссии в Черном море отрабатывали нанесение ударов по позициям Черноморского флота (ЧФ) России, расположенным в Крыму, заявляет украинское информационно-консалтинговое агентство Defense Express.

В публикации отмечается, что вблизи Великобритании американские B-1B Lancer провели первую дозаправку топливом в воздухе на пути к Черному морю.

«И здесь можно строить предположения, что ВВС США отрабатывают алгоритм экстренного вылета своих стратегических бомбардировщиков для мгновенного реагирования на возможные кризисы на европейском континенте, например, возможные вооруженные провокации РФ в Черном море», — пишет Defense Express.

Отмечается, что полеты В-1В Lancer у берегов Крыма проходили на фоне визита в Киев министра обороны США Ллойда Остина.

Согласно данным Минобороны России, в небе у российских границ американские В-1В Lancer сопровождались истребителями Су-30.

В мае The Drive сообщило, что истребитель F-15E Strike Eagle ВВС США впервые получил малозаметные ракеты AGM-158 Joint Air-to-Surface Standoff Missiles (JASSM), предназначенные, в частности, для проникновения во вражескую зону ограничения и воспрещения доступа и маневра. Издание утверждает, что таким образом на самолет будет переложена часть задач, которые обычно выполняют стратегические бомбардировщики, например, B-1B Lancer.


Иван Потапов

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