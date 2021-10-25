Игры в «костяшки»: что означают тренировочные полеты B-1B у берегов РФ

Стратегическая авиация США отрабатывала учебные удары одновременно с визитом главы Пентагона в Киев

Бомбардировщики США провели на этой неделе тренировочные полеты вблизи Крыма. Два стратегических ракетоносца В-1В, прозванные американскими военными «костяшками» (BONEs), попытались отработать «удары» по объектам на полуострове. Однако поднятые в воздух российские истребители внесли в этот учебный план свои коррективы, не позволив американским экипажам провести тренировку. Ранее командование ВВС США официально заявляло, что в ходе полетов в регионе B-1B отрабатывали удары дальнобойными ракетами по морским целям. Полеты американских бомбардировщиков у российских берегов прошли на фоне визита главы Пентагона в Киев. Сделанные там заявления Владимир Путин определил как «открывающие путь Украине в НАТО». Эксперты отмечают, что B-1B представляют серьезную угрозу в случае военного конфликта, но России есть чем на нее ответить.

Вежливо сопроводили

Поднятые в воздух дежурные истребители Су-30СМ не позволили американским ВВС в полном объеме провести учебные удары по территории Крыма. Как сообщили источники «Известий» в военном ведомстве, они помешали «костяшкам» — стратегическим ракетоносцам B-1B Lancer — отработать весь алгоритм действий.

Ранее в Национальном центре управления обороной (НЦУО) России заявили, что 19 октября средства контроля воздушного пространства обнаружили над Черным морем самолеты, приближающиеся к рубежам страны. В воздух были подняты два истребителя Су-30СМ из дежурных сил морской авиации и ПВО Черноморского флота. Российские пилоты идентифицировали воздушные цели как стратегические бомбардировщики В-1В ВВС США и самолеты-заправщики KC-135. Истребители взяли группу на сопровождение до момента, пока та не развернулась. Воздушное пространство России нарушено не было.

Американский стратегический бомбардировщик B-1B и военный самолет-заправщик KC-135, над Черным морем Источник изображения: Фото: REUTERS/Russian Defence Ministry

В ведомстве подчеркнули, что полет российских самолетов выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства. На опубликованных кадрах, сделанных из кабины Су-30СМ, видно, что российские истребители держатся на расстоянии от американских самолетов.

Четыре B-1B Lancer 9-й бомбардировочной экспедиционной эскадрильи в начале октября переместилась с базы ВВС США Дайс, штат Техас, на базу британских королевских ВВС Фэрфорд в Англии. В европейском командовании вооруженных сил США заявляли, что стратегические ракетоносцы будут отрабатывать взаимодействие с союзниками и совершать полеты над Черным морем, а также над Балтикой и в Арктическом регионе.

В мае прошлого года самолеты B-1 провели тренировочные полеты в регионе, в том числе над украинской территорией. Их сопровождали истребители Су-27 и МиГ-29 украинских ВВС. Командование ВВС США в Европе и Африке тогда заявляло, что в ходе учений экипажи бомбардировщиков тренировались применять новейшие противокорабельные ракеты дальнего радиуса действия.

В пресс-релизе командования от 19 октября этого года отмечалось, что столь длительные полеты требует дозаправки в воздухе, эту задачу выполняли американские воздушные заправщики с авиабазы Милденхолл в Великобритании, а также заправщики турецких ВВС.

«Наши силы готовы ответить на любую угрозу, в любом месте в любое время, — говорится в заявлении командующего ВВС США в Европе и Африке генерала Джеффа Харригяна. — Бомбардировочная тактическая группа обеспечивает обучение с расширенным взаимодействием с нашими союзниками и партнерами, укрепляет коалицию и повышает наши возможности ответить на все угрозы c превосходящей силой».

Что это было

Тренировочные полеты стратегических бомбардировщиков над Черным морем прошли в тот же день, когда министр обороны США Ллойд Остин прибыл в Киев, где встретился со своим украинским коллегой Андреем Тараном и с президентом Владимиром Зеленским. Там глава Пентагона публично подтвердил «непоколебимую поддержку суверенитету, территориальной целостности и евроатлантических устремлений Украины». Он заявил, что решение о вступлении страны в НАТО будут принимать Киев и 30 государств-членов альянса.

В Москве визит Ллойда Остина в Киев и сделанные там заявления были восприняты как угроза, о чем 21 октября недвусмысленно сказал президент РФ Владимир Путин. По его словам, глава Пентагона открывает Украине двери в НАТО. «По сути, его заявления нужно и можно именно так трактовать», — подчеркнул президент. Он отметил, что военное освоение украинской территории фактически уже идет «и это реально создает угрозу для Российской Федерации».

Кстати говоря, в день переговоров глава украинского минобороны Андрей Таран подчеркнул, что одним из пунктов на повестке было обеспечение безопасности в Черном море. А 21 октября генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс наращивает способность быстро размещать силы в Черном море и усиливает свое присутствие в регионе в воздухе, на суше и в акватории.

Министры обороны Украины Андрей Таран (слева) и США Ллойд Остин на церемонии приветствия во время визита в Киев Источник изображения: Фото: TASS/EPA/POOL/GLEB GARANICH

— Полеты стратегической авиации в регионе — это попытка показать России, что Соединенные Штаты готовы применить силу, когда, по их заявлениям, они сочтут это необходимым, — рассказал «Известиям» экс-замминистра иностранных дел РФ Сергей Орджоникидзе. — Это может быть связано с тем, что Зеленский всё время говорит о мнимой агрессии России. Возможно, была договоренность или Киев попросил, а может, американцы сами инициировали, что США покажут степень своего реального вовлечения в украинские дела. А вообще говоря, любые тренировочные полеты, военные маневры и так далее у границ имеют одну и ту же цель: показать вероятному противнику готовность применить системы вооружений в случае конфликта. В данном контексте — в случае конфликта на Украине. Кроме того, такие маневры могут быть также направлены на то, чтобы продемонстрировать солидарность со своим союзником.

Дипломат не исключил, что если такое будет повторятся, возможен и инцидент.

— Они тестируют степень готовности России к ответным действиям. Это провокация называется. А с военной точки зрения цель таких полетов — посмотреть, какие российские системы будут задействованы, — рассказал Сергей Орджоникидзе. — Но в случае продолжения полетов инцидентов исключать нельзя. В этом смысле большой ошибкой руководства НАТО было то, что они прервали отношения с Россией. Задействование военных каналов очень важно с точки зрения предотвращения происшествий на море и в воздухе. Это безответственная политика.

Черноморский регион в последние годы остается точкой напряженности, где постоянно появляются силы США и их союзников. К воздушным рубежам России регулярно приближаются разведывательные и боевые самолеты альянса. В сентябре учебные удары по России отрабатывали бомбардировщики B-52. Такая же история была и в прошлом году. Тогда в сентябре главком ВКС России Сергей Суровикин заявил, что американские самолеты отрабатывали удары крылатыми ракетами по территории России, в том числе и в черноморском регионе.

В акваторию Черного моря по меньшей мере несколько раз в год заходят корабли США и их партнеров по НАТО, в том числе носители крылатых ракет. Не обходится без инцидентов. Так, 23 июня эсминец британских королевских ВМС Defender зашел в российские территориальные воды у берегов Крыма и не реагировал на требование изменить курс. Чтобы вытеснить нарушителя, корабли погранслужбы открыли предупредительный огонь, а самолет Су-24М провел бомбометание по курсу движения эсминца.

Угрозы и ответы

Стратегический бомбардировщик B-1B Lancer, или, как его называют пилоты ВВС США, BONE («костяшка»), был разработан в 1970-е годы на замену знаменитой «летающей крепости» — B-52. Это первый самолет, в конструкции которого были заложены технологии «стелс». Дальность его полета с боевой нагрузкой приближается к 9 тыс. км, максимальная высота превышает 15 тыс. м, скорость — около 1,3 тыс. км/ч. Самолет может нести на борту до 60 т боевой нагрузки, в том числе ракеты «воздух-поверхность» и кассетные авиабомбы.

Несмотря на почтенный возраст, B-1B представляют собой довольно серьезную угрозу при боевых действиях, отметил экс-командующий 4-й армией ВВС и ПВО генерал-лейтенант Валерий Горбенко.

Стратегичесчкий бомбардировщик B-1B Lancer Источник изображения: Фото: TASS/Zuma/Staff Sgt. Kelly OConnor

— Эти самолеты могут нести на борту управляемые ракеты большой дальности и ядерное оружие. Сегодня это основной бомбардировщик ВВС США для нанесения стратегических ударов. А поскольку они строились по технологии «стелс», это затрудняет их обнаружение, — пояснил он.

Тем не менее современные российские средства всё равно способны определить координаты этих бомбардировщиков в воздухе, добавил эксперт. Их, так же как и другие цели, могут сбивать наши зенитно-ракетные системы и истребители, в том числе Су-30СМ.

Роман Крецул