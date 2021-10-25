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Поврежденную в Южно-Китайском море атомную подлодку ВМС США показали из космоса

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Источник изображения: Фото: Planet Labs Inc

Поврежденная в Южно-Китайском море атомная подлодка Connecticut типа Seawolf Военно-морских сил (ВМС) США попала на снимок космического аппарата компании Planet Labs. Соответствующую фотографию показало издание The Drive.

На снимке субмарина пришвартована к пирсу в Гуаме. Видимых повреждений подлодки не заметно. Вблизи субмарины нет признаков какой-либо инфраструктуры, указывающей на проведение ремонтных работ.


«Основываясь на ограниченной информации, которую предоставляет спутниковая фотография, кажется более вероятным, что столкновение [субмарины с неизвестным объектом] произошло значительно ниже ватерлинии подлодки, например, в районе дна корпуса. Это может исключить возможность лобового столкновения или столкновения сверху», — пишет издание.

В октябре аналитическая организация South China Sea Strategic Situation Probing Initiative (SCSPI) отмечала, что подлодка Connecticut столкнулась с неизвестным объектом в районе Южно-Китайского моря, ограниченном островом Хайнань, Парасельскими островами и каналом Баши.

В том же месяце The Drive, ссылаясь на ветерана-подводника ВМС США Аарона Амика, написало, что топография дна Южно-Китайского моря, в глубинах которого подводная лодка Connecticut столкнулась с неизвестным объектом, из-за тектонической активности подвержена частым изменениям.

В том же месяце бывший командир атомного подводного крейсера капитан первого ранга Игорь Курдин, комментируя возможные обстоятельства недавнего столкновения субмарины США с неизвестным объектом, рассказал, что на безопасной глубине в 45 метров подводная лодка не может встретиться ни с каким надводным кораблем или судном, включая танкер.


Иван Потапов

Права на данный материал принадлежат
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Страны
Китай
США
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