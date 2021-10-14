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Определен район столкновения атомной подлодки США с неизвестным объектом

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Источник изображения: Фото: US Navy

Американская атомная подлодка Connecticut типа Seawolf столкнулась с неизвестным объектом в районе Южно-Китайского моря, ограниченном островом Хайнань, Парасельскими островами и каналом Баши, пишет в Twitter аналитическая организация South China Sea Strategic Situation Probing Initiative (SCSPI).

Отмечается, что в данном районе Connecticut могла сопровождать авианосную ударную группу во главе с американским авианосцем Carl Vinson, от которого находилась на расстоянии до 500 километров. Субмарина, как определили в SCSPI, выполняла противолодочные операции или вела слежку за китайскими кораблями.

В октябре издание The Drive, ссылаясь на ветерана-подводника Военно-морских сил (ВМС) США Аарона Амика, написало, что топография дна Южно-Китайского моря, в глубинах которого американская атомная подводная лодка Connecticut столкнулась с неизвестным объектом, из-за тектонической активности подвержена частым изменениям.

В том же месяце бывший командир атомного подводного крейсера капитан первого ранга Игорь Курдин, комментируя возможные обстоятельства недавнего столкновения субмарины США с неизвестным объектом, рассказал «Известиям», что на безопасной глубине в 45 метров подводная лодка не может встретиться ни с каким надводным кораблем или судном, включая танкер.


Иван Потапов

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Страны
Китай
США
Проекты
Nimitz
Авианосец
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