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В США рассказали об «изменениях дна» в районе столкновения подлодки

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Источник изображения: Фото: Globallookpress.com

Топография дна Южно-Китайского моря, в глубинах которого американская атомная подводная лодка Connecticut типа Seawolf недавно столкнулась с неизвестным объектом, из-за тектонической активности подвержена частым изменениям, заявил The Drive ветеран-подводник Военно-морских сил (ВМС) США Аарон Амик.

«Дно находится в постоянном изменении. Некоторые районы Южно-Китайского моря очень глубокие, с внезапными изменениями на очень мелкие, почти вертикальные структуры, которые могут выходить на поверхность», — рассказал эксперт.

По его словам, данные возвышенности представляют собой опасность и, если их вовремя не обнаружить, могут привести к столкновению. «Измерение глубины дна под субмариной может не дать ей достаточно времени, чтобы уклониться от почти вертикального топографического изменения прямо впереди», — считает специалист.

В октябре бывший командир атомного подводного крейсера капитан первого ранга Игорь Курдин, комментируя возможные обстоятельства недавнего столкновения субмарины США с неизвестным объектом, рассказал «Известиям», что на безопасной глубине в 45 метров подводная лодка не может встретиться ни с каким надводным кораблем или судном, включая танкер.


Иван Потапов

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  • В новости упоминаются
Страны
Китай
США
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