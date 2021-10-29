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Naked Science

Новый российский робот «Маркер» вооружат дронами-камикадзе и электрическими ракетами

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Источник изображения: naked-science.ru

Перспективный робот «Маркер» получит широкий набор вооружений, в который войдут барражирующие боеприпасы, электрические ракеты и другая нагрузка. Об этом сообщили в НПО «Андроидная техника», разработавшем аппарат.

Россия прилагает усилия к созданию новых наземных роботов, которые можно будет применять в бою. Среди них — небезызвестный «Маркер». Как сообщили разработчики, он сможет нести ракеты и БПЛА.

Робот способен использовать разные модули, включающие в себя, в частности, пулемет, дроны-камикадзе, электрические ракеты, привязные БПЛА и медицинское оборудование.

Для «Маркера» применили новую схему приводных решений, которая позволяет сделать его универсальной платформой. Оптико-электронный приборный блок, который ведет наблюдение, захватывает объект и сопровождает его, расположили в центре. Он получил собственные отдельные приводы. Механизмы для вооружения установили справа и слева от него. Они автономны.

Благодаря точности систем и скорости их работы «Маркер» можно задействовать не только в поражении наземных целей, но и для борьбы с БПЛА.

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин ранее отметил, что робототехническую платформу в охранной конфигурации применили для патрулирования космодрома Восточный. Робот действовал как в радиоуправляемом режиме, так и автономно.

«Маркер» — совместный проект Национального центра развития технологий и базовых элементов робототехники ФПИ и «Андроидной техники». В августе робот смог преодолеть 100 километров по пересеченной местности в автономном режиме.

Тесты робота «Маркер» / ©ФПИ

Контрольные эксперименты затронули трех роботов: две колесные машины и одну гусеничную. Для стокилометрового марша использовали колесный вариант. Преодоление дистанции заняло у робота пять часов и 41 минуту.

Почти все действия «Маркер» выполнял автономно, с помощью сенсоров и нейронных сетей: оператор лишь обозначил точки начала и конца движения.

Ранее внимание мировых специалистов привлекла другая российская разработка — гусеничный робототехнический комплекс «Уран-9». Среди его главных особенностей — широкий набор вооружений, в том числе 30-миллиметровая пушка 2А72, пулемет ПКТМ и управляемые ракеты «Атака».


«Уран-9».
Источник: ТАСС

Полученный во время работ над этими комплексами опыт поможет России создать «полноценные» боевые машины, которые в будущем смогут заменить танки и другие привычные образцы бронетехники.

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Страны
Россия
Продукция
2А72
Атака
ПКТМ
Уран-9
Компании
АТ НПО
Роскосмос
ФПИ
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Рогозин Дмитрий
Проекты
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Восточный Космодром
Медицина
Робот
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