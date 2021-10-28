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ТАСС

Робот "Маркер" сможет нести на себе барражирующие боеприпасы и электрические ракеты

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Стрельба роботизированной платформы "Маркер"
Стрельба роботизированной платформы "Маркер".
Источник изображения: РИА Новости

Также платформа может нести на себе пулемет, медицинские принадлежности и два вида беспилотных летательных аппаратов

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Робототехническая платформа "Маркер" сможет нести на себе пулемет, барражирующие боеприпасы, два вида беспилотников и электрические ракеты. Об этом сообщили ТАСС в НПО "Андроидная техника" (разработчик).

"В бою "Маркер" может применяться с различными модулями и нести на себе пулемет, барражирующие боеприпасы, военное снаряжение, медицинские принадлежности, электрические ракеты, а также два вида беспилотных летательных аппаратов: кассетные и привязные", - отметили в "Андроидной технике".

Ранее гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин рассказал, что робототехническая платформа в охранном исполнении начала патрулирование космодрома Восточный. По его словам, она работала как в радиоуправляемом, так и в автономном режимах. Робототехническая платформа "Маркер" является совместным проектом Национального центра развития технологий и базовых элементов робототехники ФПИ и НПО "Андроидная техника".

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Россия
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