Видео: российский робот преодолел 100 километров по пересеченной местности в автономном режиме

Опытный образец экспериментальной робототехнической колесной (6х6) платформы "Маркер" во время испытаний в полностью автономном режиме в Челябинской области, 2020 год.

Российский робот «Маркер» испытали на большой дистанции. Путешествие заняло у него более пяти часов. Отработанные технические решения позволят в будущем создавать разные боевые машины.

Российские специалисты испытали робота «Маркер» 100-километровой дистанцией. Он двигался по пересеченной местности в полностью автономном режиме. Фонд перспективных исследований (ФПИ) также показал видео, на котором можно рассмотреть некоторые этапы теста.

Для контрольных экспериментов задействовали трех роботов: двух колесных и одного гусеничного. Стокилометровый марш совершила колесная машина. Это заняло у нее пять часов и 41 минуту. Сорок километров от всего маршрута робот двигался по полю, еще 60 — по грунтовым дорогам и дорогам с твердым покрытием.

Тесты робота «Маркер» / ©ФПИ

Во время испытаний оператор лишь обозначил точку начала и окончания движения, а также определил несколько промежуточных точек. Все остальное «Маркер» проделал сам, используя нейронные сети и различные сенсоры. Благодаря им была создана трехмерная карта проходимости, которая позволила выбирать наилучший путь.

Еще одним этапом эксперимента стало патрулирование территории. Во время него робот передвигался по кольцевому маршруту протяженностью 2,5 километра на протяжении шести часов. Вдобавок ко всему инженеры протестировали запуск с «Маркера» БПЛА.

Проект Фонда перспективных исследований «Маркер» стартовал в марте 2018 года. На этом этапе он лишь платформа-демонстратор, но техническая база позволит создавать разные боевые комплексы в будущем.

Стоит сказать, Россия уже находится в числе мировых лидеров, если говорить о разработке наземных боевых робототехнических средств. Внимание специалистов всего мира привлек ранее «Уран-9» — многофункциональный робототехнический комплекс на гусеничном ходу. Одна из его главных особенностей — внушительный арсенал. Он вооружен 30-миллиметровой пушкой 2А72, пулеметом ПКТМ, управляемыми ракетами «Атака» и огнеметами «Шмель».

«Уран-9» Источник изображения: ТАСС

Вместе с тем комплекс имел серьезные технические проблемы. Как выяснилось при боевых испытаниях в Сирии, военных не удовлетворяют его управление, подвижность, а также разведывательные и наблюдательные функции. По некоторым данным, эти проблемы (по крайней мере, частично) уже устранили.

В будущем Россия хочет получить полноценный беспилотный танк. Примерно в этом же направлении работают на Западе: не так давно стало известно о начале испытаний платформы Type-X.