Войти
ТАСС

Робот "Маркер" преодолел дистанцию в 100 км по пересеченной местности в рамках испытаний

488
0
0
Боевой экспериментальный робот "Маркер"
Боевой экспериментальный робот "Маркер".
Источник изображения: © РИА Новости, Иван Сураев

Время выполнения задания составило 5 часов 41 минуту

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Робототехническая платформа "Маркер" в рамках испытаний в Челябинской области преодолела 100 км по пересеченной местности в полностью автономном режиме. Соответствующее видео размещено на официальном канале Фонда перспективных исследований (ФПИ) в YouTube.

Как уточнили в фонде, в контрольных экспериментах были задействованы три машины - две колесные и одна гусеничная.

"В рамках испытаний одна из колесных машин совершила марш протяженностью в 100 км. Время выполнения данного задания составило 5 часов 41 минуту, за это время платформа преодолела 40 км по бездорожью (поле) и 60 км по грунтовым дорогам и дорогам с твердым покрытием. Движение осуществлялось в полностью автономном режиме", - рассказали в ФПИ.

Согласно сценарию испытаний, оператор только обозначал на цифровой карте точки старта и финиша, а также нескольких промежуточных точек для обеспечения однозначности заданного маршрута. В остальном "Маркер" с помощью системы технического зрения, основанной на конволюционных нейронных сетях и включающей в себя набор различных сенсоров, самостоятельно строил трехмерную карту проходимости и автономно преодолевал препятствия и выбирал оптимальный маршрут движения.

Кроме того, был проведен эксперимент по патрулированию территории, когда "Маркер" двигался по пересеченной местности по кольцевому маршруту протяженностью 2,5 км вокруг условного населенного пункта в течение шести часов. Также были успешно выполнены эксперименты по запуску с борта платформы мультироторных беспилотников (20 запусков).

Экспериментальная робототехническая платформа "Маркер" разработана в рамках проекта Фонда перспективных исследований. "Маркер" позиционируется как конструктор для создания моделей ведения боевых действий в будущем.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
ФПИ
Проекты
БПЛА
Робот
Похожие новости
01.09.2021
Видео: российский робот преодолел 100 километров по пересеченной местности в автономном режиме
17.09.2020
Россия испытала реактивную «Дань»
17.07.2019
Новую систему управления стрелковым оружием создали в России
31.05.2018
Первый полет "летающего автомобиля-робота" состоится в 2022 году
12.03.2018
Эра инноваций для государства и армии
24.12.2014
От пожарной команды – к штабу развития
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 01.09 23:24
  • 64
Талибы захватили американскую боевую технику на сумму 85 миллиардов долларов
  • 01.09 23:22
  • 1
«Пенициллин», лекарство от агрессии
  • 01.09 23:22
  • 16
Украина закупила китайский титан
  • 01.09 23:20
  • 2
Шойгу заявил о заключении контрактов на 500 млрд рублей на форуме «Армия-2021»
  • 01.09 22:46
  • 9
Заслуженный пилот РФ оценил действия экипажа разбившегося Ил-112В
  • 01.09 21:39
  • 44
Новый пассажирский самолет Ил-114-300 может стать морским разведчиком
  • 01.09 19:21
  • 370
Стоящая на вооружении российской армии бронетехника отлично себя проявляет, нужды в переходе на новое поколение нет - Борисов
  • 01.09 17:06
  • 256
Украина проработает достройку «Владимира Великого» за миллиард долларов
  • 01.09 16:10
  • 200
Шойгу счел необходимым построить в России еще несколько крупных городов
  • 01.09 15:57
  • 1
Шойгу распорядился привлекать войсковых офицеров к обучению слушателей и курсантов военных вузов
  • 01.09 15:21
  • 26
Государство, к станку
  • 01.09 14:54
  • 10
Российские военные ежегодно получают до 150 самолетов и вертолетов - Шойгу
  • 01.09 13:15
  • 64
Российская «Молния» заставит американскую ПВО «захлебнуться»
  • 01.09 11:52
  • 5
Гиперзвуковое оружие: кто впереди планеты всей, а кто в отстающих
  • 01.09 02:57
  • 243
Разработчик: модернизированный "Спрут" для ВДВ получил цифровую систему управления огнем