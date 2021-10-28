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Интерфакс-АВН

Съемочная группа фильма "Вызов" отработала эксперимент по проведению хирургической операции в космосе - Рогозин

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Антон Шкаплеров, Юлия Пересильд и Клим Шипенко
Антон Шкаплеров, Юлия Пересильд и Клим Шипенко.
Источник изображения: Фото: Roscosmos/ Globallookpress.com

Москва. 27 октября. ИНТЕРФАКС - Съемочная группа фильма "Вызов" отработала эксперимент по проведению хирургической операции на Международной космической станции (МКС) во время пребывания на орбите, сообщил глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.

"Сегодня в наших руках есть технология проведения хирургической операции в условиях отсутствия гравитации, а там все по-другому. Как закрепить врача так, чтобы он мог контролировать свои собственные действия, как закрепить больного в условиях существующей станции, чтобы он был неподвижен, чтобы можно было делать точнейшие движения хирургическим инструментами. Как закрепить инструмент. Что делать с кровью, которая в отличие от земных условий не льется на пол (...), а которая обвязывает как масло хирургический инструмент. И как здесь себя вести", - сказал Рогозин на презентации научно-просветительского проекта "Вызов" в Дубае.

"Это все мы отработали реально на орбите. Это бесценный опыт, с которым мы делиться с нашими партнёрами - участниками Международной космической станции", - сказал глава госкорпорации.

"Киноэкипаж" в составе режиссера Клима Шипенко, актрисы Юлии Пересильд и космонавта Олега Новицкого приземлился 17 октября в Казахстане после съемок на МКС фильма с рабочим названием "Вызов". Фильм будет посвящен девушке-врачу, которой в силу драматических обстоятельств придется за месяц подготовиться к полету и отправиться на МКС для спасения космонавта.

Картина создается совместно госкорпорацией "Роскосмос", "Первым каналом" и студией Yellow, Black and White.

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Казахстан
Россия
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Роскосмос
Персоны
Рогозин Дмитрий
Проекты
МКС
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