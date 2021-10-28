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Названо главное преимущество российского смертоносного «Маркера»

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Источник изображения: Фото: Иван Сураев / РИА Новости

Главным преимуществом российского боевого робота «Маркера», называемого смертоносным, является высокая скорость вращения модуля полезной нагрузки (до 400 градусов в секунду) и точность позиционирования, пишет ТАСС, ссылаясь на Научно-производственное объединение (НПО) «Андроидная техника».

Отмечается, что модули робота не имеют механических передач (получили безредукторный прямой привод — прим. «Ленты.ру»).

По словам главного конструктора НПО Андроидная техника, руководителя лаборатории проекта «Маркер» Алексея Богданова, в изделии «использована новая схема приводных решений, при которой оптико-электронный приборный блок, ведущий наблюдение, захват объекта и его сопровождение, находится в центре и имеет собственные отдельные приводы, а приводы для установки полезной нагрузки (вооружения) находятся справа и слева от него и действуют отдельно и не связаны между собой», что «позволяет вести одновременное поражение целей различными типами вооружения одновременно».

В сентябре в публикации Forbes британский журналист Дэвид Хамблинг признал, что последние испытания экспериментальной робототехнической платформы «Маркер» указывают на то, что Россия выходит на новый уровень развития беспилотных технологий. Таким образом в издании прокомментировали августовское сообщение Фонда перспективных исследований, согласно которому одна из колесных машин платформы «Маркер» совершила 100-километровый марш в полностью автономном режиме.

Роботизированная платформа «Маркер» является совместным проектом ФПИ и научно-производственного объединения «Андроидная техника», которое разработало изделие Final Experimental Demonstration Object Research (FEDOR), в августе 2019 года летавшее на Международную космическую станцию. «Маркер» должен уметь работать со стрелковым оружием и уничтожать наземные и воздушные цели, а также получит гранатомет. В перспективе устройство сможет оснащаться беспилотниками.


Иван Потапов

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