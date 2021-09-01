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Российская «плохая идея» автономно преодолела сто километров

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«Маркер»
«Маркер».
Источник изображения: ФПИ

Одна из колесных машин экспериментальной робототехнической платформы «Маркер» совершила 100-километровый марш в полностью автономном режиме. Соответствующее видео на YouTube опубликовал Фонд перспективных исследований (ФПИ).

«Время выполнения данного задания составило 5 часов 41 минуту, за это время платформа преодолела 40 километров по бездорожью (поле) и 60 километров по грунтовым дорогам и дорогам с твердым покрытием», — сообщает ФПИ.

Испытания робота, возможное голосовое управление которым на поле боя в публикации американского издания Popular Mechanics было названо плохой идеей, прошли в Челябинской области.

Там же отмечается, что испытанный «Маркер» получил систему технического зрения, «основанную на конволюционных нейронных сетях и включающая в себя набор различных сенсоров, самостоятельно строила трехмерную карту проходимости». «Осуществлен эксперимент по патрулированию территории. В процессе его проведения платформа двигалась по пересеченной местности по кольцевому маршруту протяженностью 2,5 километра вокруг условного населенного пункта в течение шести часов», — говорится в пресс-релизе.

Также в ходе тестов с борта «Маркера» было успешно выполнено 20 пусков мультироторных беспилотников и проведены эксперименты «по управлению машинами с использованием возможностей имеющихся на вооружении сухопутных войск комплексов разведки, управления и связи».

В августе 2020 года «Военно-промышленный курьер» написал, что «Маркер» будет уничтожен в бою. Таким образом в издании отреагировали на запланированную на 2021 год готовность «Маркера».

Роботизированная платформа «Маркер» является совместным проектом ФПИ и научно-производственного объединения «Андроидная техника», которое разработало изделие Final Experimental Demonstration Object Research (FEDOR), в августе 2019 года летавшее на Международную космическую станцию. «Маркер» должен уметь работать со стрелковым оружием и уничтожать наземные и воздушные цели, а также получить гранатомет. В перспективе устройство сможет оснащаться беспилотниками.


Иван Потапов

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