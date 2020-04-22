Российский смертоносный «Маркер» подготовят через год

Проект российского смертоносного робота «Маркер», впервые представленный в октябре 2019 года, будет завершен в 2021-м. Об этом сообщил РИА Новости глава научно-технического совета — заместитель генерального директора Фонда перспективных исследований Виталий Давыдов.

По его словам, машина станет полностью автономной. «Оператор будет выдавать только целеуказание, а робот сам решит, как двигаться к цели с учетом типа местности, преодолеет встретившиеся на пути препятствия и уже на месте выберет и применит оптимальный тип вооружения», — сказал специалист.

Давыдов отметил, что к настоящему времени «Маркер» умеет работать со стрелковым оружием и уничтожать наземные и воздушные цели, а в ближайшее время машина будет испытана совместно с гранатометом. В перспективе, по словам гендиректора, устройство сможет оснащаться беспилотниками.

Также специалист рассказал о продолжающихся в России работах по созданию демонстратора необитаемого подводного аппарата большой автономности «Сарма», который должен пройти по Северному морскому пути. По словам Давыдова, окончательные сроки готовности такой технологии «будут определены в зависимости от уровня ресурсного обеспечения фонда».

Ранее в апреле украинская компания «Инфоком ЛТД» на основе собственной роботизированной платформы «Скорпион» создала робота-полицейского с сеткометом, предназначенного для использования полицией или миротворческими силами для борьбы с агрессивно настроенными демонстрантами и хулиганами.