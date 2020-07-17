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В США российский «Маркер» назвали плохой идеей

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Робот "Маркер"
Робот "Маркер".
Источник изображения: riafan.ru

В публикации американского издания Popular Mechanics раскритикована идея голосового управления российским роботом «Маркер» на поле боя, над которым работают в Фонде перспективных исследований (ФПИ).

Журнал пишет, что «если это звучит как плохая идея, то это потому, что это почти наверняка так».

«Система распознавания голоса, как может сказать любой, у кого есть смартфон, в лучшем случае зачастую ненадежна. Смешайте звуки шумов двигателей, стрельбы и взрывов, и "Маркеру" вообще будет трудно понять любые команды на поле боя. Опора на вооруженные автономные боевые машины может привести к непредвиденным последствиям, включая жертвы среди гражданского населения», — отмечает издание.

В июне руководитель Национального центра развития технологий и базовых элементов робототехники ФПИ Олег Мартьянов в интервью ТАСС рассказал, что российские специалисты проводят работы по управлению боевыми роботами, например, «Маркером», с помощью голосовых команд, причем командиры отдают приказы аналогично тому, как это делается с людьми-солдатами.

В апреле глава научно-технического совета — заместитель генерального директора ФПИ Виталий Давыдов заявил, что проект российского смертоносного робота «Маркер», впервые представленный в октябре 2019 года, будет завершен в 2021-м.

Роботизированная платформа «Маркер» является совместным проектом ФПИ и Научно-производственного объединения «Андроидная техника», который разработал изделие Final Experimental Demonstration Object Research (FEDOR), в августе 2019 года летавшее на Международную космическую станцию. В феврале того же года исполнительный директор «Андроидной техники» Евгений Дудоров признал, что в денежном выражении FEDOR, на создание которого ушло 300 миллионов рублей, на 40 процентов состоит из российских комплектующих, тогда как по массе деталей робот оказывается российским на 70-75 процентов.

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Россия
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Фёдор
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