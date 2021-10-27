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Россия перенесет пуски ракет на французский космодром

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Источник изображения: Фото: Elisabetta Monaco / Wikipedia

Часть пусков российских ракет перенесут на французский космодром Куру. Об этом в своем Telegram-канале сообщает RT со ссылкой на главу «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина.

Он отметил, что часть пусков российских ракет перенесут на космодром Куру во Французской Гвиане. По словам Рогозина, в 2022 году запланировано четыре пуска ракет «Союз» с Куру.

Ранее глава Ракетно-космического центра «Прогресс» Дмитрий Баранов рассказал ТАСС об условиях для проведения пилотируемых пусков космических кораблей «Союз МС» на ракетах «Союз-СТ» с французского космодрома. По его словам, запуск потребует доработки наземного оборудования.

В сентябре Дмитрий Рогозин заявил, что американская компания SpaceX выдавливает госкорпорацию «Роскосмос» с международного рынка космических услуг. Также он усомнился в возможности сотрудничества с американской компанией.

В декабре 2020 года российская ракета-носитель «Союз» успешно стартовала с космодрома Куру. Ракета вывела на орбиту спутник Объединенных Арабских Эмиратов Falcon Eye. Он предназначен для наблюдения за поверхностью Земли. Аппарат изготовил консорциум Airbus Defense and Space и Thales Alenia Space.


Даниил Иринин

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Страны
Гвиана
ОАЭ
Россия
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Франция
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Thales
Роскосмос
Персоны
Рогозин Дмитрий
Проекты
2020-й год
Союз ПКК
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