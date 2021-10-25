Названо условие для пилотируемых пусков «Союзов» из Французской Гвианы

Проведение пилотируемых пусков космических кораблей «Союз МС» на средних ракетах «Союза-СТ» с Куру не потребует доработки носителя. Условие для осуществления старта с экипажем с космодрома во Французской Гвиане назвал ТАСС гендиректор Ракетно-космического центра (РКЦ) «Прогресс» Дмитрий Баранов.

«Там будут доработки по наземному оборудованию. По ракете, я думаю, что нет», — сказал руководитель, добавив, что систему аварийного спасения (САС) «можно взять и привезти, он в цехе лежит, там просто некуда его положить».

Баранов отметил, что спасение экипажа потребует привлечения дополнительной авиации, поскольку в случае инцидентов космонавты будут приводняться в Атлантическом океане.

Гендиректор добавил, что ракеты адаптируются под определенную миссию, учитывающую устройство запускаемого аппарата. «Это не очень емко, но это работа, которая каждый раз есть», — отметил глава «Прогресса».

В июле гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин сообщил, что с европейскими партнерами обсуждается возможность трансформации пускового комплекса ракеты «Союз-СТ» на Куру под пилотируемые программы для исследований Луны и миссий на китайскую орбитальную станцию.

Иван Потапов