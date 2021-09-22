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Рогозин обвинил SpaceX в выдавливании «Роскосмоса» с рынка

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Источник изображения: Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Возглавляемая Илоном Маском американская компания SpaceX выдавливает предприятия «Роскосмоса» с международного рынка космических услуг, передает РИА Новости заявление гендиректора госкорпорации Дмитрия Рогозина.

Глава госкорпорации обвинил американскую компанию в демпинге и усомнился в возможности сотрудничества между SpaceX и «Роскосмосом». «Вряд ли возможно какое-то сотрудничество со SpaceX у наших организаций, потому что они наши прямые конкуренты», — заявил менеджер.

Рогозин отметил, что российским «частникам намного сложнее находить финансирование, [чем американским]».

В сентябре менеджер сообщил, что российская сверхтяжелая ракета будет создаваться на новых технологиях, а не старых. В том же месяце он сравнил российскую ракету «Союз-2» с «африканской женщиной».

В сентябре Рогозин в интервью CNN заявил, что развод России и США на МКС невозможен. Менеджер подчеркнул, что Москва намерена сохранить партнерские отношения с Вашингтоном. «Мы друзья», — сказал глава госкорпорации.


Иван Потапов

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Страны
Россия
США
Компании
SpaceX
Роскосмос
Персоны
Илон Маск
Рогозин Дмитрий
Проекты
МКС
Союз-2 РН
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