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Рогозин сравнил ракету «Союз-2» с «африканской женщиной»

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Источник изображения: Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ

Космическая головная часть средней ракеты «Союз-2» объемом вмещаемого под обтекатель полезного груза практически сравнима с размером самого носителя, отметил в Twitter гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.

«Трудолюбивая ракета напоминает красивую африканскую женщину, способную на своей миниатюрной головке и изящной шее носить такие тяжелые, но нужные вещи», — поделился своим мнением глава госкорпорации, сопроводив комментарий соответствующими снимками.

Таким образом гендиректор «Роскосмоса» прокомментировал состоявшийся в сентябре успешный запуск на ракете «Союз-2» британских спутников OneWeb.

В том же месяце гендиректор ракетно-космического центра «Прогресс» Дмитрий Баранов сообщил о приостановке данным предприятием разработки российской сверхтяжелой ракеты «Енисей», предназначенной для полетов на Луну. В августе руководитель «Прогресса», где производят носители «Союз-2», заявил о неопределенной ситуации вокруг планируемой частоты пусков создаваемой средней ракеты «Союз-5».


Иван Потапов

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Великобритания
Россия
Компании
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Персоны
Рогозин Дмитрий
Проекты
Луна
Союз-2 РН
Союз-5 РН
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