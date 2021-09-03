Войти
Lenta.ru

Рогозин рассказал CNN о дружбе России и США

221
0
0
Источник изображения: Фото: Sergei Karpukhin / Reuters

Развод России и США на Международной космической станции (МКС) невозможен, заявил в интервью CNN гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.

В своем первом интервью для западных СМИ в качестве руководителя российской госкорпорации Рогозин назвал отношения Москвы и Вашингтона на околоземной орбите семьей, а американских партнеров по космосу — друзьями. «Станция — это семья, где развод невозможен», — заявил менеджер.

Журналист CNN спросил Рогозина о его словах, сказанных в июне, согласно которым либо Россия и США работают вместе, и тогда санкции должны быть немедленно сняты, либо Россия не будет работать с США. «Я думаю, проблема в интерпретации. Я, скорее всего, этого не говорил», — сказал глава госкорпорации.

По его словам, «мы просто говорим о том, как мы можем продолжать наши товарищеские, дружеские отношения с нашими американскими партнерами, в то время, пока правительство США вводит санкции против тех же организаций, которые поддерживают Международную космическую станцию».

Также Рогозин подтвердил, что Россия намерена сохранить партнерские отношения с США. «Мы друзья», — сказал менеджер.

Также Рогозин обратился с одной «большой просьбой» к США, касающейся продолжения сотрудничества между странами. «Америка — большая страна. Как большая страна, она должна быть доброй и искренней. Она должна предложить условия своему российскому партнеру, значительно меньшему по численности населения и размеру экономики. Если эти условия будут достойными, мы примем их. Мяч на стороне НАСА, в руках США», — сказал глава «Роскосмоса».

В апреле гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что Россия после выхода из проекта МКС допускает передачу НАСА российского сегмента орбитальной лаборатории. В том же месяце он говорил, что в качестве задела для строительства Российской орбитальной служебной станции (РОСС) будет использоваться Научно-энергетический модуль (НЭМ), изначально созданный для МКС.


Иван Потапов

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Компании
NASA
Роскосмос
Персоны
Рогозин Дмитрий
Проекты
МКС
Похожие новости
26.08.2021
НАСА заявило о желании долгого сотрудничества с Россией
15.07.2020
"Все достижения в будущем": чем гордится Рогозин
17.02.2020
«Союз МС-16» пробудет на орбите вместе с экипажем 200 дней
17.02.2020
NASA продолжает переговоры с Роскосмосом о покупке мест на "Союзе"
19.11.2018
"Я думал, что представляю масштабы бедствия"
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 03.09 06:46
  • 49
Новый пассажирский самолет Ил-114-300 может стать морским разведчиком
  • 03.09 05:36
  • 72
Российская «Молния» заставит американскую ПВО «захлебнуться»
  • 03.09 05:33
  • 17
Российские военные ежегодно получают до 150 самолетов и вертолетов - Шойгу
  • 03.09 04:49
  • 6
«Пенициллин», лекарство от агрессии
  • 03.09 04:46
  • 19
Флот настоящий – или потешный?
  • 03.09 03:39
  • 208
Шойгу счел необходимым построить в России еще несколько крупных городов
  • 03.09 00:56
  • 2
На Украине назвали недоступные для ударов российских «Искандеров» области
  • 02.09 22:22
  • 3
Подлодка со звериным чутьем: The Drive высоко оценил АПЛ типа "Кондор"
  • 02.09 22:05
  • 2
Северный флот получит в этом году 238 единиц современного оружия
  • 02.09 21:52
  • 74
Талибы захватили американскую боевую технику на сумму 85 миллиардов долларов
  • 02.09 21:26
  • 3
Казахстан заказал два военно-транспортных самолета Airbus A400M
  • 02.09 14:02
  • 8
Гиперзвуковое оружие: кто впереди планеты всей, а кто в отстающих
  • 02.09 13:11
  • 18
Украина закупила китайский титан
  • 02.09 10:32
  • 2
Шойгу распорядился привлекать войсковых офицеров к обучению слушателей и курсантов военных вузов
  • 02.09 08:38
  • 1
Российский «Прогресс» заявил о «варящейся» ситуации вокруг «Союза-5»