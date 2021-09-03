Рогозин рассказал CNN о дружбе России и США

Развод России и США на Международной космической станции (МКС) невозможен, заявил в интервью CNN гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.

В своем первом интервью для западных СМИ в качестве руководителя российской госкорпорации Рогозин назвал отношения Москвы и Вашингтона на околоземной орбите семьей, а американских партнеров по космосу — друзьями. «Станция — это семья, где развод невозможен», — заявил менеджер.

Журналист CNN спросил Рогозина о его словах, сказанных в июне, согласно которым либо Россия и США работают вместе, и тогда санкции должны быть немедленно сняты, либо Россия не будет работать с США. «Я думаю, проблема в интерпретации. Я, скорее всего, этого не говорил», — сказал глава госкорпорации.

По его словам, «мы просто говорим о том, как мы можем продолжать наши товарищеские, дружеские отношения с нашими американскими партнерами, в то время, пока правительство США вводит санкции против тех же организаций, которые поддерживают Международную космическую станцию».

Также Рогозин подтвердил, что Россия намерена сохранить партнерские отношения с США. «Мы друзья», — сказал менеджер.

Также Рогозин обратился с одной «большой просьбой» к США, касающейся продолжения сотрудничества между странами. «Америка — большая страна. Как большая страна, она должна быть доброй и искренней. Она должна предложить условия своему российскому партнеру, значительно меньшему по численности населения и размеру экономики. Если эти условия будут достойными, мы примем их. Мяч на стороне НАСА, в руках США», — сказал глава «Роскосмоса».

В апреле гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что Россия после выхода из проекта МКС допускает передачу НАСА российского сегмента орбитальной лаборатории. В том же месяце он говорил, что в качестве задела для строительства Российской орбитальной служебной станции (РОСС) будет использоваться Научно-энергетический модуль (НЭМ), изначально созданный для МКС.

Иван Потапов