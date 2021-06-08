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Рогозин назвал условие выхода России из МКС

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Дмитрий Рогозин
Дмитрий Рогозин.
Источник изображения: Фото: Егор Алеев / РИА Новости

Генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин назвал условие выхода России из проекта МКС. Об этом он заявил на парламентских слушаниях в Госдуме по теме санкций Запада и мерам по минимизации их влияния на политику и экономику России, пишет ТАСС.

«Все в руках американских партнеров. Если санкции в отношении РКЦ "Прогресс" и ЦНИИмаш сохранятся, вопрос выхода России из МКС — проблема американских партнеров. Это будет их зона ответственности», — сказал Рогозин.

Он добавил, что совместная работа возможна лишь при «немедленном» снятии санкции. В ином случае госкорпорация будет разворачивать собственные национальные системы.

В конце 2020 года Минторг США опубликовал список с российскими и китайскими организациями, которые якобы сотрудничают с вооруженными силами двух стран. В частности, под американские санкции попали Минобороны, Служба внешней разведки, ракетно-космический центр «Прогресс» и другие предприятия.


Леонид Немов

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США
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Роскосмос
ЦНИИмаш
Персоны
Рогозин Дмитрий
Проекты
2020-й год
МКС
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