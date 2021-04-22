Войти
Lenta.ru

Россия переработает НЭМ под себя

450
0
0
Источник изображения: Фото: Wikipedia

Научно-энергетический модуль (НЭМ), изначально созданный для Международной комической станции (МКС), будет переработан для новой российской орбитальной станции, сообщает ТАСС со ссылкой на генерального директора «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина.

«Начать планируем с того задела, который на руках. НЭМ будет переработан», — сказал менеджер.

Рогозин отметил, что у российской космонавтики, по сравнению с советской, имеются «колоссальные финансовые ограничения».

Как сообщает агентство, Россия приняла решение строить собственную орбитальную станцию из соображений качества. «Хотите сделать хорошо — делайте сами», — сказал менеджер.

В апреле Рогозин сообщил, что первый (базовый) модуль новой российской орбитальной станции будет готов к запуску в 2025 году.

В том же месяце вице-премьер Юрий Борисов заявил, что Россия в 2025 году выйдет из проекта МКС и приступит к созданию новой национальной орбитальной станции. Тогда же чиновник сказал, что ситуация, связанная со старением конструкций МКС, приобретает катастрофический характер и Россия не может подвергать риску жизни космонавтов.

В декабре 2015 года «Известия» написали, что Арбитражный суд Москвы признал виновным «Роскосмос» в срыве поставки НЭМ для МКС.

В июле 2014 года эксперты НАСА, Европейского космического агентства (ЕКА) и Японского агентства аэрокосмических исследований поддержали инициативу «Роскосмоса», предполагающую для создания окололунной станции модернизировать НЭМ.


Иван Потапов

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Япония
Компании
ESA (ЕКА)
JAXA
NASA
Роскосмос
Персоны
Борисов Юрий
Рогозин Дмитрий
Проекты
Луна
МКС
Похожие новости
22.10.2019
Юбилейный 70-й Международный астронавтический конгресс открывается в Вашингтоне
22.07.2019
Для международной окололунной станции подобрали орбиту
28.12.2018
Русские потрошители
11.04.2017
Сергей Савельев: Япония хочет сотрудничать с Россией по космодрому Восточный
22.11.2012
Российская лунная одиссея начнется в 2025г.
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 22.04 15:50
  • 23
«Ольха» и «Булат»: чем Киев может грозить при обострении в Донбассе
  • 22.04 15:40
  • 158
Прислали СУшки: модернизированный бомбардировщик поступил в войска
  • 22.04 15:06
  • 126
Министерство обороны России получило новую партию танков Т-90М
  • 22.04 13:52
  • 2
Взрыв произошел в Израиле во время испытаний на заводе ракетных технологий
  • 22.04 13:19
  • 5
Зашли на борт: авиакомпании РФ на фоне кризиса получат 90 самолетов
  • 22.04 12:13
  • 1
Источник сообщил об обсуждении в NASA отстыковки российского сегмента МКС
  • 22.04 11:35
  • 52
Гендиректор "КосмоКурса": Россия не нуждается в собственных Илонах Масках - Свободная Пресса
  • 22.04 10:40
  • 2
Владимир Путин: совершенствование и качественное укрепление Вооруженных Сил России идет постоянно
  • 22.04 10:37
  • 1
Как в 17-й бригаде ВСУ подготовили к боевым действиям танки Т-64БВ и БМП-2
  • 22.04 10:12
  • 1
Тяжелую ракету "Сармат" примут на вооружение в 2022 году
  • 22.04 09:40
  • 1
Военные самолеты России получат крышу над головой
  • 22.04 09:38
  • 1
Россия оценила возможность разрыва с Турцией из-за продажи беспилотников Украине
  • 22.04 09:28
  • 5
Разработка перспективной Государственной программы вооружений на период с 2024 по 2033 годы
  • 22.04 09:07
  • 4
ZALA представила первый российский квадрокоптер, неуязвимый для средств РЭБ
  • 22.04 08:43
  • 6
Армейский спецназ оснащают бронеавтомобилями "Тайфун-К"