Россия переработает НЭМ под себя

Научно-энергетический модуль (НЭМ), изначально созданный для Международной комической станции (МКС), будет переработан для новой российской орбитальной станции, сообщает ТАСС со ссылкой на генерального директора «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина.

«Начать планируем с того задела, который на руках. НЭМ будет переработан», — сказал менеджер.

Рогозин отметил, что у российской космонавтики, по сравнению с советской, имеются «колоссальные финансовые ограничения».

Как сообщает агентство, Россия приняла решение строить собственную орбитальную станцию из соображений качества. «Хотите сделать хорошо — делайте сами», — сказал менеджер.

В апреле Рогозин сообщил, что первый (базовый) модуль новой российской орбитальной станции будет готов к запуску в 2025 году.

В том же месяце вице-премьер Юрий Борисов заявил, что Россия в 2025 году выйдет из проекта МКС и приступит к созданию новой национальной орбитальной станции. Тогда же чиновник сказал, что ситуация, связанная со старением конструкций МКС, приобретает катастрофический характер и Россия не может подвергать риску жизни космонавтов.

В декабре 2015 года «Известия» написали, что Арбитражный суд Москвы признал виновным «Роскосмос» в срыве поставки НЭМ для МКС.

В июле 2014 года эксперты НАСА, Европейского космического агентства (ЕКА) и Японского агентства аэрокосмических исследований поддержали инициативу «Роскосмоса», предполагающую для создания окололунной станции модернизировать НЭМ.

Иван Потапов