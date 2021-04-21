Войти
Lenta.ru

Рогозин назвал срок запуска российской орбитальной станции

373
0
0
Источник изображения: Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Первый (базовый) модуль новой российской орбитальной станции будет готов к запуску в 2025 году, передает ТАСС заявление гендиректора «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина.

«Первый базовый модуль для новой российской орбитальной служебной станции уже в работе», — написал в Twitter руководитель госкорпорации.

Создателем нового модуля Рогозин назвал Ракетно-космическую корпорацию (РКК) «Энергия», которой «поставлена задача в 2025 году обеспечить его готовность к запуску на целевую орбиту».

В апреле вице-премьер Юрий Борисов заявил, что Россия в 2025 году выйдет из проекта Международной космической станции (МКС) и приступит к созданию новой национальной орбитальной станции. В том же месяце чиновник сказал, что ситуация, связанная со старением конструкций МКС, приобретает катастрофический характер и Россия не может подвергать риску жизни космонавтов.


Иван Потапов

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Роскосмос
Персоны
Борисов Юрий
Рогозин Дмитрий
Проекты
МКС
Похожие новости
22.04.2021
В «Роскосмосе» рассказали о планах по строительству новой орбитальной станции
22.04.2021
РАН и Роскосмос обсуждают программу для новой российской орбитальной станции
24.04.2019
Okaz (Саудовская Аравия): султан бен Салман обсудил с министром торговли России возможности для инвестиций в космический сектор
26.09.2016
"Премьер" готовится к взлету
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 21.04 16:19
  • 5
Армейский спецназ оснащают бронеавтомобилями "Тайфун-К"
  • 21.04 16:17
  • 2189
Как насчёт юмористического раздела?
  • 21.04 16:12
  • 3
Чемезов сообщил о риске прекращения поставок в РФ электроники в любой момент
  • 21.04 15:52
  • 3
Путин поручил разработать программу научно-технологического развития России
  • 21.04 15:25
  • 1
Раскрыта неизвестная возможность российских атомных «Ясеней»
  • 21.04 13:18
  • 9
Sina (Китай): может ли российская система С-500 перехватывать истребители-невидимки? Две детали дадут ключ к ответу
  • 21.04 12:58
  • 48
Гендиректор "КосмоКурса": Россия не нуждается в собственных Илонах Масках - Свободная Пресса
  • 21.04 12:56
  • 5
Рогозин: первый модуль для новой российской орбитальной станции будет готов в 2025 году
  • 21.04 11:18
  • 3
Зашли на борт: авиакомпании РФ на фоне кризиса получат 90 самолетов
  • 21.04 09:56
  • 2
Шойгу рассказал об агитационно-пропагандистской акции Минобороны
  • 21.04 08:24
  • 4
Технологии и экспонаты, отобранные по результатам "Дня инноваций ВДВ", представят форуме "Армия-2021"
  • 21.04 03:31
  • 1
Сергей Шойгу рассказал о модернизации вооруженных сил
  • 20.04 23:04
  • 2
Sabah (Турция): «путинская доктрина»
  • 20.04 23:02
  • 1
В Арктике начались крупные военные учения
  • 20.04 21:51
  • 18
Сербский Terminator получил ракету от комплекса "Стрела-10"