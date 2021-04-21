Войти
Lenta.ru

МКС предрекли катастрофу из-за изношенности

403
0
0
Источник изображения: Фото: Pixabay

Ситуация, связанная со старением конструкций Международной космической станции, приобретает катастрофический характер, и Россия не может подвергать риску жизни космонавтов. Об этом предупредил вице-премьер России Юрий Борисов в эфире телеканала «Россия 1», его слова передает ТАСС.

«Ситуация, которая сегодня связана со старением конструкции, железа, может привести к необратимым последствиям — до катастрофы. Это нельзя допускать», — предрек Борисов. Вице-премьер также заявил о необходимости строительства новой российской космической станции.

По словам Борисова, она может быть высокоорбитальной и располагаться выше МКС. При этом у России есть возможности самостоятельно построить такой масштабный объект, но при желании будут приглашены партнеры, отметил политик. Борисов добавил, что будущая станция может стать промежуточным пунктом для полетов к другим планетам.

В сентябре 2020 года на модуле «Звезда» российского сегмента МКС была зафиксирована утечка воздуха, из-за которой давление упало на 1 миллиметр ртутного столба за восемь часов. Поиск и устранение неисправности занял больше месяца.

Следующая дыра в корпусе МКС образовалась в конце декабря 2020-го, а в марте 2021 года экипаж сообщил на Землю об очередной трещине.


Анна Соколова

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Персоны
Борисов Юрий
Проекты
2020-й год
МКС
Похожие новости
19.04.2021
РФ предупредит партнеров о выходе из проекта МКС с 2025 года - вице-премьер Борисов
19.04.2021
Россия объявила о планах выйти из проекта МКС с 2025 года
14.04.2021
РФ приняла решение о строительстве отдельной орбитальной станции- СМИ
17.03.2021
Российские космонавты тратят на техобслуживание МКС четверть рабочего времени
23.12.2020
США лишают российский ВПК иностранных комплектующих и клиентов
30.12.2019
Рогозин объяснил недовыполнение плана запусков в 2019 году неготовностью ряда спутников
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 21.04 16:19
  • 5
Армейский спецназ оснащают бронеавтомобилями "Тайфун-К"
  • 21.04 16:17
  • 2189
Как насчёт юмористического раздела?
  • 21.04 16:12
  • 3
Чемезов сообщил о риске прекращения поставок в РФ электроники в любой момент
  • 21.04 15:52
  • 3
Путин поручил разработать программу научно-технологического развития России
  • 21.04 15:25
  • 1
Раскрыта неизвестная возможность российских атомных «Ясеней»
  • 21.04 13:18
  • 9
Sina (Китай): может ли российская система С-500 перехватывать истребители-невидимки? Две детали дадут ключ к ответу
  • 21.04 12:58
  • 48
Гендиректор "КосмоКурса": Россия не нуждается в собственных Илонах Масках - Свободная Пресса
  • 21.04 12:56
  • 5
Рогозин: первый модуль для новой российской орбитальной станции будет готов в 2025 году
  • 21.04 11:18
  • 3
Зашли на борт: авиакомпании РФ на фоне кризиса получат 90 самолетов
  • 21.04 09:56
  • 2
Шойгу рассказал об агитационно-пропагандистской акции Минобороны
  • 21.04 08:24
  • 4
Технологии и экспонаты, отобранные по результатам "Дня инноваций ВДВ", представят форуме "Армия-2021"
  • 21.04 03:31
  • 1
Сергей Шойгу рассказал о модернизации вооруженных сил
  • 20.04 23:04
  • 2
Sabah (Турция): «путинская доктрина»
  • 20.04 23:02
  • 1
В Арктике начались крупные военные учения
  • 20.04 21:51
  • 18
Сербский Terminator получил ракету от комплекса "Стрела-10"