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Рогозин назвал российскую орбитальную станцию новой МКС

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Дмитрий Рогозин
Дмитрий Рогозин.
Источник изображения: Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Российская орбитальная служебная станция (РОСС) может стать новой Международной космической станцией (МКС). Об этом глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин заявил на брифинге во вторник, 26 октября. Его слова приводит ТАСС.

«Мы задумались о том, что, может быть, Российская орбитальная служебная станция может стать прототипом создания новой МКС с еще более широким международным участием», — сообщил он.

Также глава «Роскосмоса» подчеркнул важность международной кооперации. Рогозин отметил, что Россия готова принять участие в международных проектах создания орбитальных станций.

В сентябре стало известно о финансировании проекта РОСС. Как сообщает РИА Новости, ссылаясь на материалы сайта госзакупок, на станцию и проект пилотируемого полета на Луну выделят 1,7 миллиарда рублей. Станция будет включать семь модулей.

В июне Дмитрий Рогозин заявил в интервью «Комсомольской правде», что РОСС сможет находиться на орбите вечно. По его словам, станция обеспечит работоспособность модулей, которые можно будет заменять после выработки ресурса.


Даниил Иринин

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Рогозин Дмитрий
Проекты
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