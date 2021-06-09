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Российская замена МКС будет вечной «планкой Пикатинни»

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Дмитрий Рогозин
Дмитрий Рогозин.
Источник изображения: Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Новая российская орбитальная станция, предназначенная для замены Международной космической станции (МКС), сможет находиться на околоземной орбите вечно, заявил «Комсомольской правде» генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.

«Мы же хотим сделать архитектуру открытую, когда один модуль, который выработал свой ресурс, может быть заменен на другой. По сути, эта станция может вечно находиться на орбите, постепенно и ритмично меняя отработавшие свое элементы», — сказал глава госкорпорации.

Новую российскую станцию Рогозин сравнил с планкой Пикатинни. «Станция будет платформой, которая будет нести на себе колоссальную нагрузку приборов, аппаратов. И эти аппараты не будут нуждаться в собственных солнечных батареях, в двигателях для корректировки своих орбит. Эту задачу будет выполнять сама станция», — пояснил глава «Роскосмоса».

В апреле Рогозин заявил, что госкорпорация после выхода из проекта МКС допускает передачу НАСА российского сегмента орбитальной лаборатории. По словам гендиректора, российский сегмент станции изношен на 80 процентов, а его поддержание «потребует примерно тех же самых средств, что необходимы будут с 2025 года на развертывание отдельной национальной российской орбитальной станции».


Иван Потапов

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NASA
Роскосмос
Персоны
Рогозин Дмитрий
Проекты
МКС
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