«Роскосмос» выделил деньги на замену МКС

«Роскосмос» выделил деньги на проект Российской орбитальной служебной станции (РОСС), которая должна стать заменой Международной космической станции (МКС), сообщает РИА Новости, ссылаясь на материалы сайта госзакупок.

Из документов следует, что РОСС будет включать семь модулей: базовый блок (запускается перспективной ракетой «Союз-5»), свободнолетающий, шлюзовой и трансформируемый модули (выводится носителями «Союз-2»), лабораторный и универсальный узловой модули и модуль-стапель (запускается тяжелыми ракетами «Ангара-А5»).

На соответствующие работы вместе с проектом пилотируемого полета на Луну планируется потратить более 1,7 миллиарда рублей.

Также в рамках данного тендера «Роскосмос» объявил конкурс на проведение работ по тематике пилотируемых полетов на Луну. Для отправки человека к Луне планируется использовать ракету «Ангара» и малый транспортный корабль (МТК).

В апреле вице-премьер Юрий Борисов заявил, что Россия может к 2025 году выйти из проекта Международной космической станции (МКС), и начнет работу над Российской орбитальной служебной станцией (РОСС). По словам Рогозина, создание РОСС потребует таких же затрат, как и поддержание российского сегмента МКС после 2025 года.

Иван Потапов