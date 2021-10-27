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Интерфакс-АВН

В состав экипажа спасенного российскими военными от пиратов в Гвинейском заливе судна входили 20 украинцев и один россиянин

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Большой противолодочный корабль «Вице-адмирал Кулаков»
Большой противолодочный корабль «Вице-адмирал Кулаков».
Источник изображения: РИА Новости/Алексей Даничев

Москва. 26 октября. ИНТЕРФАКС - В составе экипажа контейнеровоза, который спасли российские военные моряки от пиратов в Гвинейском заливе, находились 20 граждан Украины, один россиянин и один гражданин Румынии.

"Уточнили обстановку, что в команде судна было 22 человека: один россиянин, один румын и 20 украинцев", - сказал командир отряда кораблей Северного флота РФ капитан 1 ранга Станислав Варик.

Ранее во вторник Минобороны РФ сообщило, что экипаж российского большого противолодочного корабля "Вице-адмирал Кулаков" предотвратил захват пиратами гражданского судна в Гвинейском заливе Атлантического океана.

Варик сказал, что операция началась после получения сигнала от Международного бюро противопиратской деятельности. По его словам, несмотря на сложные метеоусловия, к гражданскому судну, которое находилось более чем в 80 км, был направлен вертолет.

Офицер сообщил, что восемь пиратов услышали звук вертолета и на высокой скорости на лодке ушли от судна.

"Мной была дана команда на приведение отряда кораблей в боевую готовность "полная", были подняты по тревоге группы АТД (антитреррористической деятельности - ИФ) морской пехоты на всех кораблях нашего отряда, и отряд начал с максимальной скоростью переход в точку обнаружения данного судна", - сказал Варик.

По его словам, российские корабли пришли к контейнеровозу за 2,5 часа.

"Уже к этому моменту времени я связался с международным бюро по борьбе с пиратством, оповестил их о том, что мы выходим на контакт с судном, что пираты вытеснены из района и их деятельность прекращена", - сообщил он.

По его словам, не было известно, оставался ли кто-то из пиратов на борту гражданского судна.

"Группы - штурмовая, группа прикрытия из состава морской пехоты были вооружены, проинструктированы и погружены по прибытию корабля в район действий на быстроходной лодке. Был повторно поднят вертолет для огневого прикрытия с воздуха. Также велся контроль с беспилотного средства, которое было запущенно с БПК "Адмирал Кулаков", - сказал Варик.

Он сообщил, что военные связались с экипажем судна, который укрылся в помещении рубкового отделения штормовой части судна.

"В течение 30 минут группа, прикрывая друг друга, осмотрела надстройку, сверху вниз, это порядка пяти палуб, в достаточно сложных, напряженных, эмоциональных условиях, действия были отработаны, мы готовились к этому и тренировались", - сказал офицер.

"Пираты были гарантированно вытеснены, экипаж судна - освобожден. Пострадавших нет. В настоящее время судно по просьбе капитана конвоируется отрядом кораблей, и будет еще контроль судоходства осуществляться в течение сегодняшнего дня, дальше - по отдельным уже решениям действовать", - сказал Варик.

Как сообщили в российском военном ведомстве, отряд кораблей и судов Северного флота в составе большого противолодочного корабля "Вице-адмирал Кулаков", среднего морского танкера "Академик Пашин" и спасательного буксирного судна "Алтай" действуют в Гвинейском заливе Атлантического океана в течение трёх недель. Российские моряки обеспечивают безопасность гражданского мореплавания, проводя мониторинг надводной обстановки с помощью палубной авиации.

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