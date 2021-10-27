Минобороны опубликовало видео спасения панамского судна от пиратов российскими моряками

МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Минобороны РФ опубликовало видео спасения панамского судна от пиратов возле побережья Африки.

Как сообщало ведомство, подразделение морской пехоты с российского большого противолодочного корабля "Вице-адмирал Кулаков" предотвратило захват контейнеровоза под флагом Панамы в Гвинейском заливе.

На видео демонстрируется с воздуха российский боевой корабль, идущий рядом с панамским судном - оно выглядит опустевшим, какие-то вещи разбросаны на палубе. Затем показана работа морских пехотинцев: вооруженные стрелковым оружием, они по-боевому перемещаются по контейнеровозу и последовательно проверяют его помещения.

Дальний поход "Вице-адмирала Кулакова" начался 28 июня, когда тот вышел из Североморска. Экипаж принял участие в главном военно-морском параде в Кронштадте, после чего участвовал в командно-штабной тренировке по управлению силами и войсками Северного флота в Атлантике. Североморцы побывали в Средиземном море, совершили деловые заходы в Алжир, Сирию и Кипр, а также провели ряд учений.

Отряд в составе "Вице-адмирала Кулакова", среднего морского танкера "Академик Пашин" и спасательного буксирного судна "Алтай" действует в Гвинейском заливе уже три недели. Российские моряки обеспечивают безопасность гражданского мореплавания и следят за надводной обстановкой с помощью палубной авиации.