Стали известны подробности операции по спасению "Люции" от пиратов

Действия моряков большого противолодочного корабля "Вице-адмирал Кулаков" по спасению в Гвинейском заливе контейнеровоза "Люция" от пиратского налета наверняка будут изучаться военными. Командир отряда боевых кораблей Северного флота ВМФ России капитан I ранга Станислав Варик раскрыл некоторые подробности операции.

Получившим сообщение о помощи российским военным вначале надо было победить стихию. Пилотам вертолета Ка-27ПС пришлось действовать в сложнейших метеоусловиях - шел сильнейший тропический ливень.

"Удаление до судна составило более 80 километров. Прибыв в район происшествия, экипаж вертолета обнаружил высокоскоростную быстроходную лодку, которая маневрировала вдоль борта", - рассказал "Красной звезде" Станислав Варик.

Услышав рокот моторов приближающегося Ка-27, пираты решили бежать.

"На момент подлета вертолета они (восемь человек) уже были погружены в лодку, которая, резко переменно маневрируя, на высокой скорости - свыше 30 узлов, начала удаляться от судна, продолжившего дрейфовать без движения", - рассказал командир операции.

Большой противолодочный корабль прибыл к месту происшествия через два с половиной часа.

"Поскольку на тот момент еще не было ничего известно о судьбе экипажа, к тому же остаться на борту мог кто-то из пиратов, подход к судну был выполнен с соблюдением всех мер предосторожности". - рассказывает капитан I ранга.

Для разведки и мониторинга был запущен беспилотник, а вертолет прикрывал штурмовую группу с воздуха. Морские пехотинцы прочесали контейнеровоз, но пиратов не обнаружили, и только после этого позволили экипажу "Люции" выйти из укрытия. 22 моряка из Румынии, Украины и России тепло приветствовали морпехов и поблагодарили их за спасение.

Справка "РГ"

Большой противолодочный корабль "Вице-адмирал Кулаков" вошел в состав флота 9 февраля 1982 года. Водоизмещение 7620 тонн. Скорость хода - 30 узлов. Дальность плавания - 6350 морских миль. Экипаж 275 человек. Основное вооружение артиллерийская 100-мм установка АК-100, ракетное вооружение- 40 ракет различного класса и 96 глубинных бомб. Несет два вертолета Ка-27.

Николай Грищенко