Запасной враг Украины

Киев и Бухарест готовы воевать за украинские земли

На юго-востоке Европы незаметно сложился своеобразный треугольник стран, в котором все в конфликте со всеми, имея взаимные территориальные претензии. Пришли эти претензии в основном из истории ХХ века, в первую очередь – двух мировых войн.

Из трех конфликтующих стран две – Румыния и Венгрия являются членами ЕС и НАТО («Трансильвания наша!»), а третья – Украина яростно рвется в эти структуры. Но остроту противоречий это отнюдь не снижает.

В частности, на ряд территорий, принадлежащих ныне Киеву, претендует Бухарест. В первую очередь речь о Северной Буковине (часть нынешней Черновицкой области Украины), которая входила в состав Румынии в 1918–1940 и 1941–1944 годах. Это же относится к Южной Бессарабии (юго-западная часть Одесской области). Кроме того, спорными считались остров Змеиный на северо-западе Черного моря и ряд территорий в дельте Дуная, где Румыния занимается искусственным изменением его русла в свою пользу. Все это (вместе с Молдавией) является виртуальными составными частями «Великой Румынии», идея воссоздания которой в этой стране очень сильна. Ее озвучивают, как правило, представители оппозиционных политических сил и СМИ, но сама по себе концепция никуда не исчезает. Наоборот, националистические настроения в Румынии лишь усиливаются, поскольку членство в ЕС и НАТО не оправдало надежд многих граждан страны на резкий подъем уровня жизни.

Остров Змеиный (бывший Фидониси) в Черном море имеет площадь всего 20,5 гектара, поэтому ни для какой хозяйственной деятельности и жизни людей он не подходит. Но он на шельфе, где имеются значительные запасы нефти и газа. От статуса острова (это именно остров или всего лишь скала) и его принадлежности зависит разграничение шельфа. В 2009 году Международный суд ООН в Гааге принял по данному поводу «соломоново решение». Он признал Змеиный островом, принадлежащим Украине, но объявил, что он не должен учитываться при разграничении шельфа. В итоге Румыния получила до 90 процентов шельфовых нефтегазовых месторождений. Формально выиграв, фактически Киев процесс проиграл.

“Киеву очень не помешал бы «запасной противник» в лице Бухареста, которого в отличие от главного противника – России можно было бы победить”

Проблема Северной Буковины и Южной Бессарабии не решена даже и таким образом. В начале 90-х Бухарест отказался признать результаты референдума о независимости Украины на спорных территориях, а затем под предлогом распада СССР денонсировал советско-румынский договор о границе. Как и Венгрия в Закарпатье, Румыния занялась раздачей своих паспортов жителям спорных регионов, проживавших там до 1940 года, а также их прямым потомкам. Всего на Украине проживают примерно 150 тысяч этнических румын и примерно 260 тысяч молдаван, которых бухарестские власти также считают румынами. В Черновицкой области этнические румыны составляют до 20 процентов населения, в Одесской – примерно пять процентов, но получают румынские паспорта отнюдь не только они и не только молдаване. Сама по себе Румыния не слишком привлекательна как место жительства даже для украинцев, но эта страна – член ЕС, поэтому наличие ее гражданства позволяет свободно перемещаться по Европе.

До криминально-олигархического переворота в Киеве в феврале 2014-м Румыния почти официально рассматривалась на Украине как главный потенциальный противник. После переворота произошло определенное сближение Киева и Бухареста на почве русофобии. Более того, стала обсуждаться возможность совместной молдавско-румынско-украинской военной операции захвата Приднестровья («Коалиция за упокой»). Тем не менее все противоречия никуда не делись. В Румынии многие политики и активисты стали всерьез ждать дальнейшего распада Украины, который позволил бы Бухаресту «взять свое» без особых проблем. К тому же сам Киев своей политикой насильственной украинизации и подавлением прав национальных меньшинств (в том числе в сфере образования) резко ухудшил отношения с соседними странами. Особенно острым стал украинско-венгерский конфликт, но и президент Румынии осенью 2017 года отменил визит в Киев именно из-за украинского закона об образовании.

Хотя представить себе войну Украины против члена ЕС и НАТО, куда Киев так яростно и безнадежно рвется, вроде бы странно, но национализм, уровень которого быстро растет в обеих странах, имеет свою логику. Для Бухареста национально-территориальный вопрос является весьма болезненным и принципиальным. А Киеву очень не помешал бы «запасной противник», которого в отличие от главного противника – России можно было бы победить. То есть спровоцировать Бухарест или Будапешт на силовые действия в защиту своих соотечественников на Украине, объявить себя жертвой еще одной агрессии, а затем еще и разгромить агрессора, повысив популярность режима у электората.

Будапешт в качестве «запасного противника» выгоден Киеву по двум причинам: ВС Венгрии («Равнение на Швейка») крайне слабы и не имеют ни малейших шансов выиграть у ВС Украины («Петля незалежности»), а венгерский премьер Орбан давно уже является «диссидентом» ЕС и НАТО, поэтому Брюссель и Вашингтон слишком сильно защищать его не будут. Но этот вариант имеет шанс привести Киев к партизанской войне в горах и лесах Закарпатья, а это может оказаться для украинского режима фатальным.

А вот представить себе партизанскую войну румын и молдаван в Черновицкой области весьма сложно, в Одесской же области этот вариант абсолютно исключен. Также очень сложно поверить, что какая-либо из стран НАТО будет проливать кровь своих солдат и офицеров за Румынию. Особенно если Бухарест начнет войну с Украиной сам. Брюссель и Вашингтон, как обычно, ограничатся громкими гневными криками.

ВС Румынии («Ржавые амбиции») формально сильнее венгерских в том смысле, что у них гораздо больше техники. Но они со всех точек зрения крайне архаичны, румынская армия до сих пор оснащена в основном бронетехникой и артиллерией 60–70-х, а иногда и 50-х годов. Примерно это же можно сказать и о румынских ВВС. Боевой дух румын всегда был исключительно низок, нынешний боевой опыт (участие в афганской войне) является формально-символическим. По всем указанным параметрам (и по количеству и качеству техники, и по боевому духу и опыту) украинцы превосходят румын на голову, а то и на две. Лишь ВМС Румынии сильнее украинского флота, но это вряд ли на что-то может повлиять. Румынский десант на Змеиный станет клоунадой, а не боевой операцией. К тому же ВВС Украины обеспечат господство в воздухе, чем компенсируют отставание на море.

Таким образом, «явить силу свою» Киеву проще всего будет именно на румынах. Последние это понимают, поэтому вряд ли будут слишком откровенно нарываться на войну. Если только сама Украина не нарвется на другую войну или не начнет разваливаться изнутри. Именно в этих случаях Бухарест и возьмет свое.

Александр Храмчихин, независимый военный эксперт

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 41 (904) за 26 октября 2021 года