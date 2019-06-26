Коалиция за упокой

Почему не осталось желающих воевать с Тирасполем

Из всех постсоветских непризнанных государств Приднестровье традиционно казалось наименее проблемным, а конфликт между ним и Молдавией – в наибольшей степени поддающимся урегулированию. Он был гораздо больше политическим, чем этноконфессиональным, а поэтому не породил крайнего ожесточения сторон, исключающего примирение, как, например, в Нагорном Карабахе.

Война в Приднестровье велась потому, что его население выступало против присоединения Молдавии к Румынии, а не потому, что славяне были против молдаван. Поэтому после фактического размежевания между Тирасполем и Кишиневом сохранились экономические и транспортные связи, футбольные команды непризнанной республики продолжали выступать в первенстве Молдавии, причем выигрывает его, как правило, приднестровский "Шериф". На других постсоветских конфликтных территориях подобное совершенно немыслимо.

Возможность конфедерации Молдавии и Приднестровья всерьез обсуждалась как в Кишиневе, так и в Тирасполе. Более того, часть прозападных политиков считала, что Приднестровье можно отпустить, дабы оставшаяся Молдавия уже без проблем вошла в состав Румынии.

В 2003 году стороны были очень близки к заключению соглашения при посредничестве России. Молдавия должна была стать "асимметричной федерацией". Приднестровье и Гагаузия получали право вето на касающиеся их общегосударственные законы. Сама Молдавия становилась нейтральной и демилитаризованной, российские войска оставались в стране на 20 лет. Накануне подписания соглашения президент Воронин под сильнейшим давлением ЕС отказался от договоренностей. Для главы государства это обернулось скорой потерей власти и полной маргинализацией возглавляемой им компартии Молдавии. В Брюсселе категорически не хотели допустить, чтобы российские войска оставались в Приднестровье (хотя с тех пор 20 лет уже почти прошли, а войска еще там), и главное – самого факта урегулирования конфликта благодаря усилиям Москвы.

“ В Брюсселе категорически не хотели допустить самого факта урегулирования конфликта благодаря усилиям Москвы ”

Ситуация заметно изменилась после криминально-олигархического переворота в Киеве в феврале 2014 года. Приднестровье, не имеющее выхода к морю и граничащее только с Молдавией и Украиной, оказалось в полном окружении. Теперь Кишинев и Киев в абсолютном согласии между собой получили возможность блокировать любую ротацию российского контингента в Приднестровье. И более чем серьезно стала обсуждаться возможность захвата непризнанной республики в ходе совместной операции ВС Молдавии и Украины, а возможно, и с привлечением ВС Румынии.

Приднестровье совсем невелико по размерам территории да еще и представляет собой узкую полоску земли вдоль Днестра, вообще не имея оперативной глубины. Обороняться в такой ситуации крайне сложно, даже если противник атакует с одной стороны, а уж если атака идет по всему периметру границ республики, ситуация становится абсолютно безнадежной.

Правда, от молдавской армии ("Вынужденные непротивленцы") защищает Днестр и она настолько слаба и плохо подготовлена, что приднестровцы справятся с ней сами даже без помощи российской группировки. Румынская ("Ржавые амбиции") вряд ли подготовлена лучше, но боевой техники у нее даже не в разы, а на порядки больше. Поэтому она теоретически может просто задавить массой объединенные силы Приднестровья и российской группировки в республике. Тем более что у Бухареста есть ВВС, а у Тирасполя – нет, да и наземная ПВО крайне слаба. Вопрос в том, способны ли румыны давить массой даже при очень большом численном превосходстве – ведь устойчивость румынской армии к потерям и раньше была низка, а сейчас, видимо, стремится к нулю.

Она достаточно высока, как показывает практика, у ВСУ ("Петля незалежности"). Украина способна создать группировку, имеющую подавляющее превосходство над российско-приднестровской, при этом ей не мешает Днестр. Дело, однако, в том, что если Кишинев, Киев и/или Бухарест атакуют Приднестровье и вступают в бой с российскими войсками в этой республике, то тем самым автоматически объявляют войну Москве. А это уже радикально меняет ситуацию. Даже одна только группировка ВКС и ВМФ РФ в Крыму устроит масштабный погром всем трем возможным противникам. А затем, раз уж война началась официально, в дело вступят основные силы ЗВО и ЮВО. Атаковав российские силы в Приднестровье, Киев легализует ответный удар по всему периметру своей восточной границы. Есть ощущение, что Зеленскому этот сценарий не очень интересен, по крайней мере пока.

Румыния с 2004 года – член НАТО. Если она примет участие в новой приднестровской войне, получив в ответ российский авиационно-ракетный удар по своей территории, теоретически это может привести к задействованию хорошо известной 5-й статьи Вашингтонского договора, подразумевающей взаимную помощь членов альянса друг другу. Правда, в этой статье говорится лишь о консультациях по поводу оказания помощи, а не об автоматическом ее оказании. В 1982 году Великобритания по сути стала объектом агрессии со стороны Аргентины, но НАТО совершенно ничего не сделало для оказания помощи Лондону, и Фолклендскую войну он вел в одиночку. Есть подозрение, что Румынии тем более никто не будет помогать, ибо сумасшедших, желающих воевать с Россией, в альянсе на самом деле нет, какие бы пропагандистские истерики по этому поводу ни устраивались. Брюссель и Вашингтон "съедут с темы" под тем предлогом, что Бухарест первым начал войну и Россия не осуществила наземное вторжение на румынскую территорию, а это просто незачем. Громкие и грозные вопли в адрес Москвы – этим помощь НАТО ограничится. Даже новую технику взамен потерянной ему подгонят лишь после того, как война уже закончится.

Соответственно начав за здравие, коалиция Кишинева, Бухареста и Киева закончит скорее всего за упокой. Понимание этого резко снижает вероятность войны.

В июне 2019 года в Молдавии на несколько дней сложилось двоевластие. Альтернативой правившему Молдавией криминально-олигархическому режиму, олицетворяемому Демпартией, стал уникальный по нынешним временам блок проевропейских правых и пророссийских социалистов. Еще более удивительно, что его открыто поддержали одновременно Брюссель, Вашингтон и Москва. На стороне прежнего режима по сути остался только Киев, поскольку его нынешнее государственное устройство является копией молдавского. Но позиция Запада не позволила Киеву эту поддержку ясно выразить даже на словах. Хотя лидер Демпартии Владимир Плахотнюк пытался прямо купить сначала Москву, а затем Вашингтон, ничего не получилось, олигарха и его команду дожали со всех сторон.

Ясно, что новый альянс существует лишь по принципу общности противника. И его разгром не снимает противоречий по поводу будущего страны. Вероятность войны за Приднестровье в обозримой перспективе уменьшается. Но не обнуляется до тех пор, пока рядом жив другой криминально-олигархический режим – в Киеве.

Александр Храмчихин, заместитель директора Института политического и военного анализа

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 24 (787) за 25 июня 2019 года